RAM і VRAM: у чому між ними різниця?

Збірка ігрового комп’ютера змушує вирішувати багато питань, наприклад, скільки RAM поставити і скільки VRAM вибрати. Стоп, а хіба це не одне і те саме?





Кожен, хто збирав своїми руками комп’ютер під ігри, стикався з двома схожими за звучанням термінами – RAM і VRAM. Давайте подивимося, яке значення має кожен з них.

ЩО ТАКЕ RAM?

Пам’ять з довільним доступом (вона ж Random Access Memory, або RAM) – це оперативна пам’ять. Вона служить для системи чимось на зразок робочої зони, де тимчасово перебувають активні процеси і запущене програмне забезпечення. Завдання оперативної пам’яті – забезпечити якнайшвидше доступ до працюючих програм, а в іграх – для провантаження локацій і об’єктів з прийнятною швидкістю.

У кожної гри свої вимоги до обсягу оперативної пам’яті. Для Sims 4 і GTA V – це 4 ГБ. Старенькій Worms 3D вистачає 0,5 ГБ. Більшість сучасних ігор вимагають від 8 ГБ RAM. Ця ж кількість вважається критичним мінімумом для ігрового комп’ютера в 2021 році.

Велика кількість оперативної пам’яті не зашкодить. Надлишок просто не буде задіяний.

На готових системних блоках обсяг оперативної пам’яті, встановлений в обов’язковому порядку. Зазвичай в них присутня 2-16 ГБ, хоча в продажу трапляються і ігрові машини з 32 і навіть 64 ГБ RAM.

КОЛИ ПОТРІБНО БАГАТО ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ?

Оскільки оперативна пам’ять – це робоча зона системи, її дефіцит негативно позначається на продуктивності ПК. Відбувається наступне.

При нестачі RAM система задіює другий тип пам’яті – віртуальну. Це виділена частина дискового простору, яка використовується як оперативна пам’ять, тобто для тимчасового зберігання запущених процесів. При цьому відкриті програми, в які ви деякий час не заглядали, при зверненні до них працюють значно повільніше. Будучи незадіяними, вони переміщаються у віртуальну пам’ять, і системі потрібен час, щоб повернути їх назад в оперативну, а спершу ще й звільнити під них місце.

Не варто думати, що додавши ОЗП, ви миттю вирішите всі проблеми з продуктивністю комп’ютера. Якщо процесор старий і повільний, багато ОЗП не допоможе розігнати його. Великий обсяг оперативної пам’яті потрібен для того, щоб тримати запущеними багато програм і швидко перемикатися між ними.

ЩО ТАКЕ VRAM?

Відеопам’ять з довільним доступом (Video Random Access Memory, VRAM) працює так само, як і оперативна пам’ять, але вже потрібна для операцій, пов’язаних з графікою і виведенням зображення на дисплей.

VRAM присутній у всіх апаратних засобах, що передають зображення на екран. Якщо в комп’ютері стоїть дискретна відеокарта, тимчасовим зберіганням графічних даних займається VRAM відеокарти. Якщо дискретної відеокарти немає, графічні завдання лежать на вбудованому в процесор графічному адаптері, який для своїх потреб задіює частину оперативної пам’яті.

Відеопам’ять вимірюється в ГБ, як і оперативна. Її обсяг вказується в характеристиках відеоадаптера.

КОЛИ ПОТРІБНО БАГАТО VRAM?

Якщо оперативна пам’ять в деякій мірі покращує швидкодію комп’ютера, то відеопам’ять відповідає за швидкість виведення інформації на дисплей. Тому при проблемах з графікою рекомендується збільшувати обсяг саме VRAM.

Збільшення VRAM може допомогти в тих випадках, коли відеоігри гальмують на високих налаштуваннях, але йдуть плавно на низьких.

Вимоги до відеопам’яті визначаються роздільною здатністю гри: для ігор 1080р потрібно 2-6 ГБ VRAM.

Як і оперативна пам’ять, VRAM не є єдиним чинником, що впливає на продуктивність ПК. Тип процесора в GPU, його швидкість, а також система охолодження теж важливі.

У ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ ОПЕРАТИВНОЮ ПАМ’ЯТТЮ І ВІДЕОПАМ’ЯТТЮ?

Основна відмінність полягає в призначенні. Якщо комп’ютер не в змозі утримувати в пам’яті робочі процеси, це проблема оперативної пам’яті. Якщо система не справляється з високими налаштуваннями дисплея і графіки, це наслідок нестачі VRAM.

Оперативна і відеопам’ять – це тільки два компоненти ігрового комп’ютера. Іноді проблеми продуктивності пов’язані з чимось іншим, наприклад, зі швидкістю центрального процесора, процесора GPU і ін.

Не варто розраховувати, що при додаванні оперативної пам’яті або VRAM комп’ютер почне «літати». Але якщо ви помічаєте, що він перестав справлятися з покладеними завданнями, збільшення пам’яті (і тієї, і іншої) швидше за все допоможе.

ЧИ МОЖНА ЗАМІНИТИ ОПЕРАТИВНУ ПАМ’ЯТЬ ВІДЕОПАМ’ЯТТЮ І НАВПАКИ?

Проблему нестачі VRAM не можна вирішити за рахунок оперативної пам’яті. І навпаки теж. Справа в тому, що у цих видів пам’яті індивідуальні завдання в системі, і не можна примусити одну з них виконувати роботу іншої.

Наприклад, якщо ви придбали потужну відеокарту з 8 ГБ VRAM, у вас не вийде використовувати її як додаток до оперативної пам’яті.

Є приклади систем, де VRAM використовується як звичайна оперативна пам’ять, наприклад, PlayStation 4, однак звичайний ПК на одній тільки GPU повноцінно працювати не буде.

Аналогічним чином, не вийде грати в 4К на комп’ютері з 32 ГБ оперативної пам’яті без GPU. Оперативна пам’ять необхідна для багатозадачності та завантаження програм, але для рендерингу графіки вона не призначена.

Втім … Ми вже наголошували, що інтегровані графічні процесори використовують для роботи частину оперативної пам’яті. Невже не можна поставити в комп’ютер багато RAM і виділити, скажімо, 8 ГБ в якості VRAM?

Не можна. Причина в наступному. VRAM знаходиться в безпосередній близькості від процесора GPU, тому переміщення даних з однієї області в іншу відбувається блискавично. Оперативній пам’яті потрібно набагато більше часу для цієї ж операції, тому використовувати RAM як відеопам’ять недоцільно. Такий ігровий досвід не принесе нічого, крім розчарування.

Якщо ви збираєте ПК для роботи з 3D-графікою або ігор, вам знадобиться пристойний обсяг оперативної пам’яті і GPU з високим обсягом відеопам’яті. Ні на тому, ні на іншому економити не можна, оскільки обидва види пам’яті виконують індивідуальні завдання.

Такі комплектуючі, як процесор, материнську плату і блок живлення теж слід вибирати ретельно, так як заощадивши на чомусь одному, ви ризикуєте створити в системі слабку ланку, яка буде гальмувати інші компоненти. Слід продумати і систему охолодження. На щастя, в інтернеті повно рекомендацій по збірці ПК своїми силами, які підкажуть, як обійти всі підводні камені.