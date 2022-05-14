Названо речі, від яких не захистить жоден VPN
Деякі користувачі Інтернету впевнені, що будучи анонімними в Мережі, вони захищені майже від усього світу. Справді, анонімність має масу переваг. Однак, як це зазвичай буває, диявол криється в деталях. Поговоримо про те, від чого ви не зможете захиститись, навіть приховавши свою особистість в Інтернеті.
Навіть при прихованій IP-адресі ви не зможете захиститися:
- Від фішингових сайтів , вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення. Не піддавайтеся помилковому відчуттю безпеки: не переходьте за сумнівними посиланнями, не завантажуйте програмне забезпечення з неофіційних джерел, регулярно оновлюйте антивірус , навіть якщо дієте анонімно.
- Від можливості збору даних вашим провайдером . Так, провайдер не побачить ваше листування в Telegram і відвідувані вами інтернет-ресурси, але дещо він дізнатися зможе. Наприклад, сам факт використання сервісу для приховування адреси, обсяг трафіку, час виходу до мережі, тривалість сесії.
- Від можливості збирання даних провайдером послуги. Це найнебезпечніший момент.
- Від відстеження вашої мережевої активності за так званим « цифровим слідом ».
Крім того, сайти , на які ви заходите, легко отримують масу інформації про ваш комп’ютер, та й про вас особисто, навіть якщо адреса комп’ютера залишається прихованою. Сукупність цих даних і є « цифровий слід », за яким користувача можна відстежити. Ще простіше, якщо ви авторизуєтеся в соціальних мережах або сервісах Google . Очевидно, що в останньому випадку зберегти свою анонімність перед найбільшим пошуковцем планети у вас явно не вдасться.
А найслабша ланка анонімності — це послуги, які її надають. Логічно, що найпростіше отримати будь-яку інформацію про вас на сервері, через який проходить весь ваш трафік. Тому не довіряйте провайдерам, які не мають платних пакетів послуг. Імовірність, що вони поділяються відомостями про користувачів з третіми особами, є дуже високою.