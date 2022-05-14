Названо речі, від яких не захистить жоден VPN

Деякі користувачі Інтернету впевнені, що будучи анонімними в Мережі, вони захищені майже від усього світу. Справді, анонімність має масу переваг. Однак, як це зазвичай буває, диявол криється в деталях. Поговоримо про те, від чого ви не зможете захиститись, навіть приховавши свою особистість в Інтернеті.





Навіть при прихованій IP-адресі ви не зможете захиститися:

Від фішингових сайтів , вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення. Не піддавайтеся помилковому відчуттю безпеки: не переходьте за сумнівними посиланнями, не завантажуйте програмне забезпечення з неофіційних джерел, регулярно оновлюйте антивірус , навіть якщо дієте анонімно. Від можливості збору даних вашим провайдером . Так, провайдер не побачить ваше листування в Telegram і відвідувані вами інтернет-ресурси, але дещо він дізнатися зможе. Наприклад, сам факт використання сервісу для приховування адреси, обсяг трафіку, час виходу до мережі, тривалість сесії. Від можливості збирання даних провайдером послуги. Це найнебезпечніший момент. Від відстеження вашої мережевої активності за так званим « цифровим слідом ».

Крім того, сайти , на які ви заходите, легко отримують масу інформації про ваш комп’ютер, та й про вас особисто, навіть якщо адреса комп’ютера залишається прихованою. Сукупність цих даних і є « цифровий слід », за яким користувача можна відстежити. Ще простіше, якщо ви авторизуєтеся в соціальних мережах або сервісах Google . Очевидно, що в останньому випадку зберегти свою анонімність перед найбільшим пошуковцем планети у вас явно не вдасться.

А найслабша ланка анонімності — це послуги, які її надають. Логічно, що найпростіше отримати будь-яку інформацію про вас на сервері, через який проходить весь ваш трафік. Тому не довіряйте провайдерам, які не мають платних пакетів послуг. Імовірність, що вони поділяються відомостями про користувачів з третіми особами, є дуже високою.