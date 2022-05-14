В червні багато свят: стало відомо скільки вихідних матимуть українці

В червні в Україні завжди було як мінімум два додаткових вихідних: Трійця (релігійне свято) і День Конституції (державне свято). У звичайний час українці відпочивали б, а потім відпрацьовували ці дні по суботах. Але наразі в країні війна і впроваджено воєнний стан, то й з вихідними не все однозначно. То чи будемо відпочивати?





Якщо й надалі триватиме воєнний стан, ніяких вихідних не буде

Трійця цьогоріч буде 12 червня, це завжди неділя, адже свято залежне від Великодня, і святкується на 50 день після Пасхи. В понеділок зазвичай був вихідний. Наступне свято з додатковим вихідним — це День Конституції. В 2022 році це вівторок, тобто українці могли б відпочивати одразу чотири дні поспіль, а понеділок відпрацювати у якусь із субот. Але згідно з законом “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” всі ці вихідні скасовуються. Якщо ж воєнний стан в травні буде не продовжено, то вихідні будуть.

В червні свято майже кожен день

А загалом, червень дуже багатий на свята і тим хто полюбляє святкувати можна робити це майже щодня. Перелік наступний:

1 червня — День захисту дітей

4 червня — Міжнародний день захисту невинних дітей — жертв агресії

5 червня — Всесвітній день навколишнього середовища

6 червня — День журналіста

8 червня — Всесвітній день океанів

9 червня — День друзів

12 червня — Трійця

14 червня — Всесвітній день донора

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

18 червня – День дільничного інспектора поліції

19 червня – День медичного працівника і День фермера

20 червня – Всесвітній день біженців

22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні

23 червня – День державної служби ООН і День державної служби України

25 червня – Міжнародний день моряка і День митника України

26 червня – Міжнародний день ООН у підтримці жертв тортур і Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

28 червня – День Конституції України

Майже всі з цих свят українцям відомі і більшість їх хоча б скромно, але святкує.