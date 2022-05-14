Чи можна прискорити комп’ютер за допомогою програм

Існує сотні різних програм, у тому числі «прискорювачі» комп’ютера. Багато користувачів ставлять такий софт і не до кінця розуміють, як він працює, адже за рекламною вивіскою «прискорення» ховається трохи інше.





Варто розуміти, що програмно прискорити комп’ютер можна лише одним способом – оптимізацією програм, файлів, служб та деяких інших моментів. Всі процеси, що відбуваються в Windows. За фактом, ці програми не є прискорювачами — приблизно той самий ефект буде, коли ви встановите чисту операційну систему на ПК.

По факту, прискорення йде за рахунок очищення сміття – файлового кешу, відключення непотрібних програм автозавантаження та непотрібних служб, видалення записів, що не використовуються в реєстрі.

Тільки ось практика показує, що допомогти така програма може в тому випадку, якщо на комп’ютері не перевстановлювалися Windows років так 10. Або ж комп’ютер зовсім слабкий – старий процесор, невелика кількість оперативної пам’яті. Чистка реєстру, як правило, також не призводить до відчутних результатів, якщо ви в день не встановлюєте і не видаляєте сотню інших програм.

А що ще є?

Збільшити оперативну пам’ять з допомогою постійної.

Деякі програми дають опцію збільшення оперативної пам’яті за рахунок жорсткого диска або флешки. Такий софт дасть результат лише в одному випадку – якщо у вас не ставиться інша програма через малу кількість оперативної пам’яті. У всіх інших випадках це фікція – оперативна пам’ять навіть старого покоління DDR3 має швидкість передачі даних понад 10 Гб/сек. Швидкість середнього sata SSD накопичувача – 500 Мб/сек. Різниця дуже відчутна.

Тобто така віртуалізація нічого не дасть, окрім гарної цифри у властивостях системи. Більше того, збільшення оперативної пам’яті за рахунок постійної може призвести до помилок, уповільнення роботи та зависання комп’ютера.

Розгін процесора

Перед тим, як розганяти найголовнішу мікросхему в комп’ютері, потрібно зробити аудит системи охолодження, поспостерігати за температурою CPU під навантаженням без розгону. Якщо щось піде не так, можна втратити не тільки дані під час роботи, а й сам процесор.

Як правило, CPU розганяється через BIOS/UEFI, але для низки материнських плат є спеціальне програмне забезпечення. Якщо ви працюєте за ПК як звичайний користувач, не варто розганяти процесор. Ця процедура дуже специфічна і виконується під ресурсомісткі завдання. Якщо у вас слабкий процесор, то краще модернізувати ПК, ніж пробувати розгін.

Який висновок?

Комп’ютер — складний технічний пристрій, ефективність якого залежить від багатьох факторів. Прискорити комп’ютер можна лише оптимізацією. Не завжди результат робота такого софту відчутна: сучасна операційна система досить вміло використовує ресурси.

Якщо раніше фонові програми та служби дуже «пожирали» ресурси, то зараз робота ПЗ у фоні більш оптимізована. Програмою-прискорювачем можна трохи прискорити комп’ютер, який не доглядали багато років і активно користувалися. Або зовсім слабкий ПК, який ледве ледве тягне браузер (тут все просто: відключаємо більшість служб і ПК працює трохи швидше).