Найкращі шутери для простеньких ПК: у що пограти на слабкому комп’ютері

Старі ігри не можуть похвалитися передовою графікою та сучасними спецефектами. Однак деякі проекти досі заслуговують на увагу власників слабких комп’ютерів.





Що означає термін “хороший шутер”? Гарні перестрілки та грамотна передача поведінки зброї? Руйнування укриттів та адекватна поведінка противників? А, може, захопливий сюжет та харизматичні персонажі? Звичайно, якщо об’єднати все це разом, то мало проектів на сьогоднішній день готові повністю відповісти цим критеріям. Зустрічайте старі шутери для слабких ПК, які навіть сьогодні граються швидко і цікаво – 5 успішних проектів для комп’ютерів з дуже застарілою конфігурацією.

The Darkness II

The Darkness II вийшла на початку 2012 року на всі доступні та популярні на той час платформи. Тоді вона технічно була не дуже вимогливою і без проблем запускалася на середніх за конфігурацією машинах.

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор: 4-ядерний, 2.4GHz

Оперативна пам’ять: не менше 2 Гб

Вільне місце на жорсткому диску: 10 Гб

Відеокарта: 512 Мбайт (Nvidia GeForce 9800 GTX)

Найголовніші переваги цієї гри – стильне промальовування і хвацько закручений сюжет.

Щоб зрозуміти закладений сюжет, не обов’язково грати першу частину The Darkness. Історія з самого початку розвивається так, що ви вловлюєте суть того, що відбувається, і швидко розумієте, хто головний герой, чим він живе і чого хоче. Якщо коротко, то грати належить за Джекі, боса мафіозного угруповання. Війна між гангстерськими кланами – не найважливіша деталь, на якій акцентується увага гравця. По-справжньому цікаво тут побудований паралельний світ: наш герой то опиняється у психіатричній лікарні, то знову на вулицях небезпечного міста у супроводі маленького диявола. Також нам цікава доля дівчини Джекі – Дженні. Загинула чи ні? В одній зі сцен головний герой танцює з нею повільний танець, а потім вона зникає і з’являється у світі психіатричної лікарні. Що з того правда? Кожен гравець сам вирішить це завдання, адже наприкінці доведеться зробити складний вибір.

Геймплей дуже динамічний та захопливий. Нам у допомогу — демонічні руки та помічник-біс. Комбінуючи стрілецьку зброю з пекельними здібностями, виходять дуже ефектні та захопливі битви. Навіть не сумнівайтеся, що такі старі шутери на ПК зможуть вас приємно здивувати.

Max Payne 3

Завершає серію ігор про Макса Пейна частина під номером 3, що вийшла навесні 2012 року. Хіт був доступний на всіх популярних платформах. Багато фанатів Макса в той час висловили невдоволення грою: їм здалося, що Макс Пейн не схожий на самого себе за поведінкою, і стрілянини, нібито, побудовані нудно та одноманітно. Проте тепер з упевненістю можна сказати, що більшість претензій була пов’язана із надто завищеними очікуваннями. Адже навіть сьогодні Max Payne 3 грається на 5 із плюсом.

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор: Intel Dual Core (2 ядра) 2.4 GHz, AMD Dual Core (2 ядра) 2.6 GHz

Оперативна пам’ять: не менше 2 Гб

Вільне місце на жорсткому диску: 35 Гб

Відеокарта: 512 Мбайт (NVIDIA® 8600 GT, Radeon HD 3400)

Шлях Макса Пейна від першої частини до третьої тернистий і драматичний. Атмосфера гри просякнута смутком та безвихіддю. А головний саундтрек усю цю справу вдало підкреслює. Макс не забув дитину та дружину, які загинули. Він п’є міцний алкоголь упереміш із таблетками. Однак у його житті з’являється Пасос, колишній товариш по службі, і переконує Макса поїхати з ним у Сан-Паулу працювати охоронцем у сім’ї багатого бізнесмена. З цього моменту і починається наша захоплива подорож.

Стрілянина в падінні з уповільненням часу це те, чим славляться ігри серії Max Payne. Тут це теж дуже успішно реалізовано. Рівні складності теж добре підготовлені: якщо поставити легкий, то без проблем пройдете гру за 5-7 годин. Але якщо ви любите випробування і хочете повною мірою відчути складність вуличних перестрілок, то найважчий рівень складності готовий доставити вам халепи!

Call of Juarez: Gunslinger

Цю гру не можна назвати повноцінним послідовником серії Call of Juarez. Це експериментальне відгалуження від історії братів Маккол вийшло у середині 2013 року. Чи вдався експеримент? На всі 100!

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор: 2 GHz Intel Core2 Duo, 2 GHz AMD Athlon 64 X2

Оперативна пам’ять: не менше 2 Гб

Вільне місце на жорсткому диску: 5 Гб

Відеокарта: 512 Мбайт (сумісна з DirectX 9.0c)

Мабуть, розробники хотіли відволіктися від драматичної пригоди братів Рея та Томаса та створити щось веселе, азартне і водночас із цікавим сюжетом. І у них це вийшло. Історія Сайласа Гривза, у минулому дуже успішного мисливця за головами, чіпляє нас з перших хвилин гри та не відпускає до самого кінця. Геймплей побудований на стрільбі з характерної для Дикого Заходу зброї з рідкісним використанням вибухівки. У гру вбудована нехитра RPG-складова: прокачуємо швидкість перезарядки, точність стрільби і т.д. Все це несуттєво впливає на геймплей. Найцікавіше це подача.

Сайлас Гривз сидить у барі та розповідає всім присутнім історії зі своєї кар’єри. Все це подається флешбеками – ніякої впорядкованості розповіді практично немає. Один із відвідувачів бару ловить Сайласа на брехні і ставиться з недовірою, а інший, що захопився перестрілками Дикого Заходу і прочитав не один десяток романів, навпаки, щиро вірить і захищає правдивість розповіді Гривза. Так чи інакше, втручання з боку слухачів безпосередньо впливають на те, що відбуватиметься на екрані: кількість ворогів подекуди буде зменшено, якщо Сайласа зловлять на брехні тощо. Одним словом, Call of Juarez — один із найкращих шутерів на слабкий ПК. Навіть сьогодні можна чудово провести кілька вечорів, завантаживши цей шедевр собі на комп’ютер.

Kane and Lynch 2: Dog Days

Друга частина гучної гри про головорізів Кейна та Лінча вийшла влітку 2010 року. Dog Days – це інноваційне за типом подачі сюжету і постановки перестрілок. Шкода, що ми так і не побачили продовження історії через 12 років після релізу Kane and Lynch 2: Dog Days.

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор: Intel 3.0 GHz, AMD 2.5 GHz

Оперативна пам’ять: не менше 2 Гбайт

Вільне місце на жорсткому диску: 9 Гбайт

Відеокарта: 512 Мбайт (Nvidia 7800, ATI X1800)

Якщо ви не знайомі з серією Kane and Lynch, ви будете здивовані характером головних персонажів. Точніше, тим рівнем жорстокості та безпринципності. Для досягнення своєї мети вони готові йти по головах. І йдуть…

Kane and Lynch 2: Dog Days можна сміливо віднести до старих шутерів, які намагалися зародити інноваційну подачу сюжету та постановку сцен з перестрілками. Камера знаходиться за персонажем, і створюється таке почуття, ніби це знято на аматорську плівку кимось, хто весь час був позаду з камерою в руках. Рівень озвучання – вищий пілотаж, стилістика графічного оформлення – 5 з плюсом. Єдине, що не дуже добре у цій грі – це її тривалість. Занадто короткою вона вийшла.

Що стосується сюжету, то з перших хвилин він розвивається дуже динамічно, і не обов’язково навіть грати в першу частину, щоб зрозуміти картину цілком. Кейн і Лінч знову причетні до «кілерства». Тільки цього разу вони перейшли дорогу великому мафіозі. Тут є місце і коханню, і зраді. Сюжет хоч і нехитрий, але вдало вписується в атмосферу галасливого Шанхаю та динамічних перестрілок з китайськими бандитами.

Singularity

Американські розробники зі студії Raven Software у середині 2010 року випустили відмінний шутер з елементами хорору Singularity, дії якого розгортаються в Радянському Союзі.

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор: Intel Pentium D 820 2.8 GHz, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+

Оперативна пам’ять: не менше 1 Гб

Вільне місце на жорсткому диску: 8 Гб

Відеокарта: 512 Мбайт (AMD Radeon X700 Series, NVIDIA GeForce GT 120)

Якщо говорити про гідні шутери на слабкий ПК, то Singularity – відмінний варіант для тих, у кого в комп’ютері стоїть застаріле залізо. Графічно ця гра вже справді дуже старомодна, проте радянський сеттинг та цікаво побудований сюжет не заважає їй досі залишатися цікавим та захопливим продуктом.

Протистоятимуть нам монстри та примари співробітників Каторги-12 — жертви жахливих експериментів та техногенних катастроф. Вся справа в тому, що вчені виявили цікавий елемент E-99, який потенційно міг стати смертоносною зброєю на Землі. Однак ця речовина виявилася нестабільною і призвела до катастрофи на дослідному центрі Каторга-12. Усі співробітники комплексу були приречені смерть. Проект був засекречений та закритий. Проте ми маємо з’ясувати, що ж трапилося насправді, познайомитися з історіями вчених центру і виправити цю жахливу помилку, яка могла призвести до загибелі планети.

Геймплей побудований на часі. Ви можете зістарювати об’єкти або, навпаки, омолоджувати. Це можна використовувати як для усунення живих супротивників, так і для просування сюжетом. Головний герой здатний заморожувати час і жбурляти об’єкти за принципом телекінезу. Грати в Singularity не нудно, а найголовніше – сюжет досі здатний утримати увагу на довгий час проходження.