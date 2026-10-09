Epic Games Store роздає дві ігри. Хорор Out of Sight і містобудівний симулятор TerraScape

В Epic Games Store стартувала нова щотижнева роздача. До 15 жовтня до бібліотеки можна безплатно додати хорор Out of Sight і містобудівну головоломку TerraScape. Разом ці ігри коштують близько $32, тобто приблизно 1 440 грн за курсом НБУ на 7 жовтня. Після того як ви їх отримаєте, вони залишаться у вашому акаунті назавжди. Обидві гри в Epic роздають уперше.

Out of Sight це коротка хорор-пригода з головоломками, яка вийшла в травні 2025 року. Головна героїня, незряча дівчинка Софі, намагається втекти від викрадачів із похмурого маєтку, що приховує чимало таємниць. Бачити довколишній світ їй допомагає плюшевий ведмедик Тедді, тож гра поєднує вигляд від першої особи з рідкісною перспективою від другої. Гравцеві доводиться ховатися від ворогів, розв’язувати головоломки та уважно оглядати кімнати. У Steam гра має понад 800 відгуків і 94% позитивних.

TerraScape від Bitfall Studios пропонує збудувати процвітаюче королівство на летючих островах. Будівлі тут треба розставляти так, щоб вони утворювали вигідні комбінації, а самі автори називають свою гру будівельною головоломкою. Мапи генеруються випадково, у грі понад 50 типів будівель і більш як 30 спеціальних комбінацій.

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Окрім одиночної кампанії, є кооператив і змагальний режим до чотирьох гравців, щотижневі випробування та творчий режим без обмежень. Разом із виходом в Epic гра отримала крос-плей і спільні таблиці лідерів зі Steam та GOG. У Steam вона має понад дві тисячі відгуків і 88% позитивних.

Забрати обидві гри можна до 18:00 за київським часом 15 жовтня. Того ж дня їх замінять шпигунська головоломка Agent A: A Puzzle in Disguise та психологічний хорор Bad Cheese, стилізований під анімацію 1920-х років. Ці ігри будуть доступні безплатно до 22 жовтня.