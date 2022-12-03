У новій Need For Speed ​​знайшли «український слід»

У нових аркадних гонках Need For Speed: Unbound від видавництва EA та студії Criterion Games можна розблокувати синьо-жовтий слід від шин. Незвичайний ефект для автомобілів у грі отримав назву Heroyam Slava.

Графічний елемент виконаний у синьо-жовтій кольоровій гамі прапора України . Відповідно до умов, у грі дорожній слід буде нагородою при розблокуванні трьох гаражів, де можна буде зберігати виграні та куплені у грі автомобілі.

На початку жовтня було опубліковано перший трейлер Need for Speed: Unbound. Нова гра відрізняється від попередніх гоночних проектів «мультяшним» візуальним дизайном, що поєднує стріт-арт та реалістичну графіку.

При цьому вулиці та автомобілі будуть виконані у реалістичному форматі. Місцем дії виступає вигадане місто Лейкшор. NFS: Unbound вийшла 2 грудня на PlayStation 5, Xbox Series X|S та на ПК.