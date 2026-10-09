Epic Games Store раздаёт две игры: хоррор Out of Sight и симулятор городского строительства TerraScape

В Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача. До 15 октября в библиотеку можно бесплатно добавить хоррор Out of Sight и городскую головоломку TerraScape. Вместе эти игры стоят около $32, то есть примерно 1 440 грн по курсу НБУ на 7 октября. После того как вы их получите, они останутся в вашем аккаунте навсегда. Обе игры в Epic раздают впервые.

Out of Sight — это короткая хоррор-игра с головоломками, вышедшая в мае 2025 года. Главная героиня, незрячая девочка Софи, пытается сбежать от похитителей из мрачного поместья, скрывающего немало тайн. Видеть окружающий мир ей помогает плюшевый мишка Тедди, поэтому игра сочетает вид от первого лица с редкой перспективой от второго. Игроку приходится прятаться от врагов, решать головоломки и внимательно осматривать комнаты. В Steam у игры более 800 отзывов и 94% положительных оценок.

Игра TerraScape от Bitfall Studios предлагает построить процветающее королевство на летающих островах. Здания здесь нужно расставлять так, чтобы они образовывали выгодные комбинации, а сами авторы называют свою игру строительной головоломкой. Карты генерируются случайным образом, в игре более 50 типов зданий и более 30 специальных комбинаций.

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Помимо одиночной кампании, в игре доступны кооперативный и соревновательный режимы для четырех игроков, еженедельные испытания и творческий режим без ограничений. С выходом в Epic игра получила кросс-плей и общие таблицы лидеров со Steam и GOG. В Steam у неё более двух тысяч отзывов и 88% положительных.

Обе игры можно получить до 18:00 по киевскому времени 15 октября. В тот же день их заменят шпионская головоломка Agent A: A Puzzle in Disguise и психологический хоррор Bad Cheese, стилизованный под анимацию 1920-х годов. Эти игры будут доступны бесплатно до 22 октября.