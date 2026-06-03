Microsoft розробляє нову операційну систему Project Solara для автономних ШІ-агентів

Компанія Microsoft розпочала роботу над новою перспективною платформою під назвою Project Solara, яка створена спеціально для керування ШІ-агентами майбутнього. За основу для нової розробки компанія взяла власну апаратну екосистему Microsoft Device Ecosystem Platform, побудовану на базі операційної системи Android.

Особливості інтерфейсу та концептуальні пристрої

Наразі створення цієї екосистеми перебуває на ранньому етапі. Для демонстрації можливостей платформи та натхнення сторонніх виробників Microsoft уже спроектувала два концептуальні гаджети:

Компактний настільний смарт-дисплей, що своїм форм-фактором нагадує Nest Hub.

Мобільний розумний ШІ-бейдж.

Головна концепція Project Solara полягає у відмові від звичного набору окремих додатків або ж прив’язки заліза до одного універсального помічника. Натомість операційна система надасть користувачам доступ до цілої мережі автономних ШІ-агентів, кожен з яких буде вузькоспеціалізованим та налаштованим під конкретні завдання. Ба більше, інтерфейс системи не буде статичним — штучний інтелект зможе самостійно змінювати та адаптувати дизайн і зовнішній вигляд екрана, обираючи найбільш вдалий та інформативний спосіб подачі результатів під кожен окремий запит.

Орієнтація на бізнес та розробка чипів

Нові пристрої на базі Solara орієнтовані переважно на корпоративний сектор. Серед пріоритетних напрямків для потенційного впровадження технології Microsoft виділяє сферу роздрібної торгівлі та сучасну охорону здоров’я.

Для створення спеціалізованих мікросхем під нову архітектуру американський техногігант уже уклав офіційні партнерські угоди з провідними чипмейкерами — компаніями MediaTek та Qualcomm. Точні терміни офіційного запуску платформи Project Solara, як і дати появи перших комерційних продуктів на базі нової ОС, наразі не розголошуються.