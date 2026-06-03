Мобільна міграція в Україні набирає обертів: до кого найчастіше переходять абоненти

Українці й надалі активно змінюють мобільного оператора, зберігаючи свій номер завдяки послузі MNP. За підсумками травня 2026 року було зафіксовано понад 40 тисяч таких переходів, а найбільша міграція, як і раніше, відбувається між трьома найбільшими гравцями ринку: lifecell, Vodafone та Київстар.

За даними НКЕК, найчастіше у травні абоненти переносили свої номери саме до lifecell. Оператор отримав 19 318 нових номерів, водночас від нього пішли 13 009 абонентів. Таким чином lifecell став єдиним представником великої трійки, який завершив місяць із помітним позитивним балансом.

Хто виграв від перенесення номерів

До Київстару у травні перенесли 10 369 номерів, але водночас від оператора пішли 13 834 абоненти. У Vodafone ситуація була схожою: компанія отримала 11 032 номери, але втратила 13 893.

Дані НКЕК про міграцію абонентів між операторами

Якщо дивитися на підсумковий баланс переходів, то в плюсі за місяць залишився лише lifecell, який додав 6 309 абонентів. Невеликий приріст також показали Інтертелеком з плюс 16 номерів і Тримоб з плюс 1, однак у масштабах ринку ці показники майже непомітні.

Травнева статистика вкотре показує, що українці досить активно користуються можливістю змінити оператора без втрати номера. І хоча масового відтоку від усіх одразу не спостерігається, саме lifecell поки що найкраще конвертує цю послугу у приплив нових абонентів.