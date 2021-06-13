Lifecell запустив безліміт «вбивцю» Київстар та Vodafone

Новий тарифний план від lifecell «Інтернет без меж» поставив у незручне положення решту мобільних операторів України. Пакет послуг вартує лише 50 гривень на місяць та містить у собі найпопулярніші послуги оператора. Отож за співвідношенням ціна-якість створює серйозну конкуренцію таким гігантам ринку мобільного зв’язку, як Vodafone, чи Київстар.





Пакет «Інтернет без меж» від lifecell пропонує клієнтам:

Безлімітне користування мобільним інтернетом 3G та 4G. Доречі, у Київстар та Vodafone тарифні плани із такою послугою вартують не менше 200 гривень. Не кажучи вже про обмеження, які часто йдуть «у комплекті» із безлімітом. У Vodafone, наприклад, є правила щодо роздачі інтернету зі смартфона та інших гаджетів. А у Київстар швидкість з’єднання падає після використання клієнтом певного ліміту. Lifecell, натомість, ніяк не обмежує користування інтернетом.

Безкоштовне спілкування у мережі.

На дзвінки поза мережею та домашні номери надається 250 хв.

Нагадаємо, що отримувати усі ці послуги протягом місяця можна всього за 50 грн. Причому така неймовірна ціна буде актуальною ще принаймні до 1 вересня.

Тариф «Інтернет без меж» є регіональним. Отож ним зможуть користуватися лише мешканці певного переліку регіонів. Ознайомитися із переліком областей, для яких пакет є актуальним ви зможете відвідавши офіційний сайт мобільного оператора.