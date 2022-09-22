Гривня летить внизу: курс долара встановив новий рекорд

Гривня знову похитнулась, а долар закріпився на позначці 43 грн. На чорному ринку було зафіксовано різкий зріст вартості іноземної валюти аж до 44,5 грн/$. 21 вересня було проведено корекцію курсу, але вже наступного дня він знову продовжив рости.

22 вересня о 10 ранку було перше підвищення долара на +10 копійок і становив 43,18 грн/$. Через дві години курс піднявся ще на 12 копійок. Зростають як купівля, так і продаж валюти. Зараз офіційно вказано такі цифри:

купівля долара 42,9 грн;

продаж долара 43,3 грн.

Але, варто враховувати той факт, що валюти у готівці у країні майже не було. Україна лише почала отримувати перші інвестиції від Всесвітнього банку, тому гривня має трохи зміцнити свої позиції.

Євро росте у ціні не так швидко, як долар. Якщо банк подорожчав за 2 години на 10 копійок, то € лише на +5 коп. Його покупний курс 41,52 грн/€, у продажі по 42,05 грн/€.

У банках зміни також суттєві. У середньому курс долара виріс на 40 копійок, і тепер його продають по 43 гривні. Купівля подешевіла на 10 копійок і знизилась до позначки 40,9 грн. Євро зріс у продажі на 020 копійок і сягнув позначки 42,2 грн/€.

Завжди є приємні винятки, наприклад Укргазбанк, він залишив курс без змін. Це єдиний український банк, який не підвищив 22 вересня вартість іноземної валюти. Такі фінансові установи, як Укрексимбанк, Ощадбанк та ПриватБанк встановили курс 41,1 грн/долар.

У комерційних банках курс вищий. Наприклад Райффайзен Банк зараз продає долари по 43 гривні, Альфа-Банк по 42,9 гривні за $. Найвищий курс офіційно у ПУМБ банк Найвищий курс офіційно у ПУМБ банк 43,2 гривні за долар. Також ця установа побила рекорди, і у продажах євро. Актуальна ціна 42,7 грн/€.

З готівкою у більшості банків досі проблеми. У вільному доступі вона відсутня, але можна здійснювати безготівкові операції.