Черешня в Україні встановила рекорд: дешевше їсти одну ковбасу

У середині травня українці зіткнулися з астрономічними цінами на черешню, які подекуди сягали 600 гривень, а подекуди перевищували 1000 гривень за кілограм.

У соціальних мережах кияни повідомляють, що ринкові ціни на черешню коливаються від 750 до 1200 гривень.

Служба попередніх замовлень Fruit Time пропонує кісточкові по 1 498,40 грн за кілограм, що відображає високі ціни через те, що продукція походить з Іспанії.

У Мукачеві черешня також перевищує вартість інших фруктів і ягід, ціна на неї становить 600 гривень.

Цьогорічний врожай черешні може запізнитися або взагалі не відбутися, що призведе до підвищення цін через дефіцит і подальшої необхідності імпортувати дорогу черешню з-за кордону.

Основна проблема полягає в тому, що період запилення більшості кісточкових у 2023 році проходив у складних погодних умовах, зокрема, через дощі та вітер. Під час формування плодів у травні клімат був прохолодним і дощовим.

Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації, зазначив: “Якщо погода стане теплою і сухою, ми можемо побачити врожай черешні. Якщо внутрішнього виробництва буде недостатньо, можливо, доведеться імпортувати з інших країн. Хоча це призведе до підвищення цін, але принаймні нам буде що запропонувати споживачам”.

Крім того, варто зазначити, що сусідня Молдова, значний і зазвичай недорогий постачальник садівничих культур, також очікує затримку збору врожаю приблизно на тиждень-десять днів порівняно з минулорічним графіком.

Ця затримка пов’язана з холодною погодою у квітні та на початку травня, яка сповільнила ріст ранніх вишень та абрикосів по всій країні. Як наслідок, високих врожаїв не очікується. Однак більш точні прогнози можна буде зробити до червня. Принаймні, Молдова зберігає надію на врожай пізніх сортів.