У трех знаков зодиака вскоре потяжелеют кошельки: кому астрологи пообещали финансовую удачу

До 26 марта некоторым знакам зодиака повезет с деньгами. У них появится шанс получить повышение и существенно увеличить свою зарплату. Карьерные успехи и значительные денежные поступления астрологи предсказывают Тельцам, Весам и Козерогам. Им на руку сыграет благоприятная астрологическая ситуация: Плутон в знаке Водолея и Новолуние в Овне. Такое положение планет обеспечит зодиакальным счастливчикам финансовое изобилие и безоблачное будущее.

Телец

Текущая неделя завершится для Тельцов на триумфальной ноте. Они получат премию за блестяще проделанную работу, а также обещание будущего повышения по службе. Хорошее настроение представителям знака не испортят даже мелкие недоразумения с коллегами. Ведь большинство претензий к Тельцам будут продиктованы только лишь завистью к их успехам. Уроженцы знака почувствуют, что начинается новый раздел их жизни. Там Тельцов ждут потрясающие карьерные возможности и настоящее богатство.

Весы

Весам до 26 марта поступит очень интересное и выгодное предложение. Им предложат занять более высокий пост, а возможно и вовсе перейти в другую компанию с более высокой зарплатой. Астрологи советуют соглашаться без долгих раздумий, ведь такой шанс изменить свою жизнь выпадает не каждый день. Представители знака начнут зарабатывать такую сумму, о которой раньше не осмеливались даже мечтать. Высокий доход сделает Весов более уверенными в себе и по-настоящему счастливыми.

Козерог

Банковские счета Козерогов также вскоре пополнятся немалой суммой денег. Впереди у них перспективный проект, справившись с которым уроженцы знака получат потрясающую прибыль. Козерогам удастся рассчитаться с долгами, а остальную сумму выгодно инвестировать. Некоторые из этих зодиакальных счастливчиков даже приобретут себе новое жилье. Но все эти заманчивые перспективы откроются только перед Козерогами, которые отважатся проявить себя и решительно потребуют от жизни то, чего заслуживают.