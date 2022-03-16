Стало відомо, в яку суму Україні обійдеться війна з Росією

Внаслідок військового вторгнення РФ Україна може зазнати величезних фінансових збитків. За приблизними оцінками вони складатимуть близько 500 млрд. доларів. Найбільші втрати пов’язані із знищенням підприємств та інфраструктури у деяких містах, а також із порушенням авіа- та морського сполучення.





Про це у інтерв’ю виданню Forbes розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Він зазначив, що в регіонах, які постійно знаходяться під об стрілом окупантів, зупинилась уся бізнес-активність. Найбільше по економіці країни вдарили атаки на Київ, Харків та Маріуполь. Адже ці міста вносили суттєвий вклад у ВВП країни.

В Україні наразі спостерігаються суттєві проблеми із логістикою. Деякі ланцюги поставок були повністю розірвані. До того ж російські загарбники знищили цілу низку заводів та підприємств. Не кажучи вже про те, що частина виробництв не може працювати через відсутність робітників, які виїхали з регіону подалі від жахів війни.

«За приблизними підрахунками Міністерства економіки післявоєнні втрати складуть від 30 до 50% ВВП України. У грошовому еквіваленті це близько 500 млрд. доларів», – зазначив міністр Марченко.

Серйозних збитків зазнає країна й від простою Одеської митниці. У довоєнний період вона приносила до бюджету близько 20% митних надходжень. Попри те, що Одеса не окупована ворогом, нормальна робота порту не можлива через присутність російських військових у акваторії Чорного моря. Тож наразі Україна отримує від усіх своїх митниць лише близько 15% від довоєнного рівня прибутку.

Варто зазначити, що деякі країни-члени Євросоюзу вже запропонували Україні допомогу у післявоєнному відновленні економіки. Підтримку пообіцяли й Сполучені Штати Америки, а також ціла низка відомих у всьому світі корпорацій. Тож попри величезні втрати, яких Україна вже зазнала у цій війні, після перемоги її чекає велике майбутнє та шалене економічне зростання.

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