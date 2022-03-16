Стало відомо, в яку суму Україні обійдеться війна з Росією
Міністр фінансів Марченко озвучив вражаючі цифри.
Внаслідок військового вторгнення РФ Україна може зазнати величезних фінансових збитків. За приблизними оцінками вони складатимуть близько 500 млрд. доларів. Найбільші втрати пов’язані із знищенням підприємств та інфраструктури у деяких містах, а також із порушенням авіа- та морського сполучення.
Про це у інтерв’ю виданню Forbes розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Він зазначив, що в регіонах, які постійно знаходяться під об стрілом окупантів, зупинилась уся бізнес-активність. Найбільше по економіці країни вдарили атаки на Київ, Харків та Маріуполь. Адже ці міста вносили суттєвий вклад у ВВП країни.
В Україні наразі спостерігаються суттєві проблеми із логістикою. Деякі ланцюги поставок були повністю розірвані. До того ж російські загарбники знищили цілу низку заводів та підприємств. Не кажучи вже про те, що частина виробництв не може працювати через відсутність робітників, які виїхали з регіону подалі від жахів війни.
«За приблизними підрахунками Міністерства економіки післявоєнні втрати складуть від 30 до 50% ВВП України. У грошовому еквіваленті це близько 500 млрд. доларів», – зазначив міністр Марченко.
Серйозних збитків зазнає країна й від простою Одеської митниці. У довоєнний період вона приносила до бюджету близько 20% митних надходжень. Попри те, що Одеса не окупована ворогом, нормальна робота порту не можлива через присутність російських військових у акваторії Чорного моря. Тож наразі Україна отримує від усіх своїх митниць лише близько 15% від довоєнного рівня прибутку.
Варто зазначити, що деякі країни-члени Євросоюзу вже запропонували Україні допомогу у післявоєнному відновленні економіки. Підтримку пообіцяли й Сполучені Штати Америки, а також ціла низка відомих у всьому світі корпорацій. Тож попри величезні втрати, яких Україна вже зазнала у цій війні, після перемоги її чекає велике майбутнє та шалене економічне зростання.