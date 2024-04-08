Кінець епохи: в Україні хочуть змінити правила оплати комуналки

В Україні планується змінити систему оплати комунальних послуг. Передбачається, що оплата здійснюватиметься тільки в електронному форматі, а паперові платіжки будуть виключені. Це рішення було оголошено представниками комунального концерну “Центр комунального сервісу”.

У заяві зазначається, що різниці між паперовими та електронними платіжками практично немає. В електронному форматі оплата зручніша і доступніша, оскільки можна здійснювати платежі прямо з телефону або комп’ютера.

Повідомлення також стверджує, що електронний рахунок для оплати комунальних послуг має той самий юридичний статус, що й паперовий рахунок. По суті, електронний формат являє собою еквівалент паперового рахунку-повідомлення.

Для багатьох українців відсутність сучасних смартфонів є проблемою, також люди похилого віку не володіють навичками використання цих пристроїв. Це може призвести до серйозних наслідків для комунальних служб, оскільки пенсіонери є найвідповідальнішими платниками комунальних рахунків. Ситуація, коли гроші перестають надходити від них, викличе справжню кризу для постачальників послуг. У такій ситуації паперові платіжні повідомлення вже не надсилатимуть споживачам.

Як відмовитися від паперового платіжного повідомлення