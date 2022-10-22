Знищення дронів-камікадзе коштує дорожче ніж їх вартість

ЗСУ збивають 85% іранських дронів-камікадзе. Так вже сталося, що кожне знешкодження БПЛА обходиться українцям дорожче ніж вартість цієї зброї. А якщо порахувати кількість неуспішних атак РФ, то вийде, що вони викинули на вітер 11,6-17,9 млн доларів.

І це лише вартість БПЛА, також РФ використовує балістичні та крилаті ракети, установки С-300 та різні РСЗВ для ураження міст та населених пунктів, що на лінії зіткнення.

Розрахунки наступні: ринкова вартість іранського дрона у межах 20-30 тисяч доларів. Кількість перехоплених БПЛА на сьогодні — 233 безпілотники Shahed-136.

Взагалі така зброя не може коштувати дорого, адже вона створена для разового запуску. Тобто БПЛА долітає до цілі, атакує її та самознищується під час атаки. Їх збирають з недорогих компонентів, головні з них: бойова частина та система навігації.

А щоб протидіяти цим атакам залучають зброю, яка коштує в рази дорожче. Але відомі випадки, коли збити дрони вдавалося за допомогою автоматів та інших видів стрілецької зброї.

Для перехвату баражуючих припасів Збройні Сили України використовують таку зброю, як: С-300, стрілецьку зброю. Також часто допомагає знешкодити БПЛА українська авіація (МіГ-29). На протидію дронам Україна вже витратила майже у два рази більше грошей, ніж Росія на їх покупку. Сьогодні ця сума 28 млн гривень і щоденно продовжує зростати (цю суму підраховували фахівці з незалежних іноземних видань).

Тому РФ хоче не лише залякати українців, а й виснажити їх, змусити використовувати якомога більше зброї, яку надають країни-партнери. З 7 по 18 жовтня країна-терорист атакувала мирні українські міста понад 190 разів безпілотниками та ракетами. Через такі дії померли 70 людей та 240 отримали поранення. Україна продовжує закривати небо, щоб захистити людей.