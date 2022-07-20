До переломного моменту у війні залишилися лічені тижні: екстрасенс відкрив завісу таємниці

Переломний момент війни в Україні станеться вже у серпні. Проте перемога не буде швидкою. Бойові дії завершуватимуться поетапно, та в результаті всі окуповані росіянами території буде звільнено.





Такий прогноз дав відомий український екстрасенс Максим Гордєєв. Він зазначив, що незважаючи на значні успіхи української армії у серпні, українцям не варто розслаблятися. Навіть якщо в їхніх містах спокійно, ворог все ще не покинув теренів України. Тож потрібно дбати про свою безпеку та бути насторожі аж до остаточної перемоги.

Провидець підкреслив, що сила українців у їхній єдності. Поки ми тримаємося разом та підтримуємо одне одного, жодному ворогу нас не здолати. Наш народ зруйнує плани окупанта й відстоїть усі свої землі. У цьому екстрасенс не сумнівається.

Війна, за словами Гордєєва, буде завершуватися окремо для кожного з міст України. Спочатку остаточно налагодиться ситуація на заході. Трохи пізніше спаде напруження й у центральних регіонах. І лише після цього почнеться звільнення зайнятих ворогом східних регіонів.

Погоджується з екстрасенсом і астролог Наталія Нестеренко. Вона також вважає, що завершення війни не буде миттєвим. Бойові дії триватимуть щонайменше до кінця року, проте Українці неодмінно переможуть. Ба більше, Нестеренко впевнена, що Поразка росії стане переломним моментом у світовій історії та покладе кінець режиму володимира путіна.

Натомість астролог та авторка YouTube-каналу Irina Astrology Horoscope заявила, що путіна чекає не лише розгром на полі бою. Російський президент помре ще до закінчення війни в Україні. Проте як саме це станеться, провидиця не розповіла. Наразі вона розглядає одразу кілька сценаріїв розвитку подій і поки що не наважується називати точних дат чи інших обставин смерті диктатора.