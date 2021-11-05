Вакцинація дітей від COVID-19: що треба знати батькам

У перші роки життя діти отримують щеплення від тяжких захворювань. У перший день після народження згідно з протоколами МОЗ та чинним законодавством кожна дитина отримує вакцину від гепатиту. На третій день має бути щеплення від туберкульозу. Всього обов’язкових процедур до 10 років 10.





У зв’язку із пандемією коронавірусу у світі було прийнято рішення вакцинувати дітей від цього вірусу. Але допускаються до процедури не всі. По-перше, лікарі рекомендують серйозно віднестись до ситуації. По-друге, перед вакциною піти до сімейного лікаря на огляд.

Правила щеплення дітей

До щеплення допускають лише дітей у віці 12-17 років. Вакцинація проводиться лише одним препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Відомості про вакцину вносять у форму 063/0. Цю форму видає сімейний лікар, а також її можна попросити у поліклініці та центрах масової вакцинації.

Діти є одним із головних джерел розповсюдження інфекцій. Але це не значить, що до вакцинації можна допускати всіх підряд. МОЗ вже видала перелік діагнозів, при яких щеплення можна не проводити. Ознайомитись з ними може кожний громадянин на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

До щеплення не допускаються діти, якщо:

не підходять за віковими обмеженнями;

є відносні та абсолютні протипоказання;

перехворіли на коронавірусну інфекцію;

хворіють ГРВІ.

Також беруться до уваги генетичні хвороби, патології, онкологія та інші складні випадки. Лікарі проінформовані, є протокол дій який визначає порядок вакцинації.

Статистика показала, що у 2021 році коронавірус помолодшав. Якщо на початку цього хаосу в групі ризику були люди похилого віку, зараз великий відсоток хворих — це діти та молодь.

В США вже активно вакцинують школярів. Препарат той самий Comirnaty/Pfizer-BioNTech, інші фармацевтичні компанії поки що не випускають вакцину для дітей.