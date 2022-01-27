В Україні удвічі подорожчали популярні овочі: і це не кінець

Вартість найбільш популярних в Україні продуктів харчування протягом останнього року суттєво зросла. Зокрема борщовий набір здорожчав більш ніж удвічі. Та експерти продовольчого ринку попереджають: це ще не кінець. У 2022 році деякі продукти стануть для українців справжньою розкішшю.





Наразі в Україні спостерігається тенденція до здорожчання майже всіх продуктів харчування. Та що найгірше, найближчим часом ця тенденція лише посилюватиметься. Як зазначила експертка з питань ціноутворення Інституту аграрної економіки Інна Сало, навіть деякі овочі для приготування борщу скоро стануть українцям не по кишені.

«Станом на сьогодні ціна борщового набору є більш ніж на 100% вищою, ніж його вартість у січні 2021-го», – повідомила науковиця.

Звісно ж не всі продукти здорожчали однаково. До прикладу картопля додала в ціні лише 1%, а морква – 11%. Натомість вартість ріпчастої цибулі зросла на 26%, а капусти – й узагалі на 54%.

Тим часом ціна на свинину, яку найчастіше використовують для приготування борщу, з початку минулого року збільшилася лише на 7%. А от за сало українці зараз змушені платити на 20% більше, ніж узимку 2021 року.

Дорогим задоволенням для громадян стало і м’ясо птиці. Воно за рік встигло здорожчати більш ніж на чверть.

Суттєво вплинула на формування нової вартості борщового набору й ціна соняшникової олії. Через зменшення обсягів виробництва цього продукту, його вартість в усьому світі почала стрімко зростати. В Україні ж найпопулярніший експортний товар додав у ціні аж 85%.

Подорожчала й низка інших продуктів. Майже на 28% збільшився цінник на гречку, ячнева крупа додала у вартості 21,7%, а пшоно тепер вартує на 5% більше, аніж торік.

Та згідно з прогнозом Інституту аграрної економіки, статистика за останній рік здасться нам жартом у порівнянні із подальшим здорожчанням продовольчих товарів. Вже в першому кварталі 2022-го супермаркети здивують нас новими цінниками. І цей сюрприз буде не з приємних.

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