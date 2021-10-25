iPhone 13 – востребованная новинка в техномире

В техномире одной из самых ожидаемых новинок 2021 года стал iPhone 13. Но это и не удивительно. Новая модель оснащена новейшим процессором, обеспечивающим революционную производительность устройству. Отдельного упоминания заслуживают продвинутые камеры, при помощи которых можно снять фильм.





Купить флагманскую модель можно уже сегодня на сайте stylus.ua. Есть предзаказ Айфона 13 в нужном дизайне (если в данный момент такой модели нет на сайте).

Важное преимущество – наличие двойной камеры

У нового смартфона два объектива, имеющие разрешение 12 Мп. Но ключевые изменения заключаются в других технических характеристиках. Среди них можно выделить основные:

сверхширокоугольный сенсор, который способен на 47 % улавливать больше света;

автоматическая регулировка параметров съемки в ночном режиме (это гарантирует одинаково качественные фотографии как при дневном освещении, так и в темное время суток);

стабилизация, имеющая сдвиг матрицы (исключает смазанные фото и видео с эффектом тряски);

специальный режим Smart HDR 4, распознающий сразу 4 людей с последующей настройкой контрастности;

короткая выдержка, благодаря которой снимки получаются еще более качественными независимо от типа освещения.

Автономность смартфона

Особенность iPhone 13 заключается в оснащенности мощными компонентами и ярким экраном (этот показатель выше, чем у предыдущих версий). Для нормального функционирования устройству с такими исходными данными необходим емкий аккумулятор, который быстро заряжается. Это учли производители и реализовали на практике. Данная модель способна работать на 2 часа дольше, чем ее предшественник. Экономию заряда (когда он заканчивается) обеспечивает умный режим Smart Data. В комплектацию не входит блок питания. Apple настроен перейти на зарядки MagSafe.

Отличная производительность

Ее обеспечивает A15 Bionic. Это очередная революция от известного бренда в мире процессоров, используемых в мобильных телефонах. Работу новой модели обеспечивает 6-ядерный чип. Благодаря ему за секунду может проводиться огромное количество операций. Производитель утверждает, что функционирует процессор на 50 % быстрее, даже если владелец смартфона использует ресурсоемкие программы.

Улучшена и графическая составляющая. Присутствие нового графического чипа позволяет на 30 % быстрее обрабатывать графику игр. Также благодаря ему разработчики могут оснащать программы новыми фишками.