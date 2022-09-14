Ринок праці України почав оживати: експерти назвали найпопулярніші вакансії воєнного часу

Ринок праці України зараз переживає не найкращі часи. Близько третини населення – безробітні, а серед внутрішньо переміщених осіб не працевлаштованими залишаються понад 60%. Та початок осіннього бізнес сезону дав надію на появу нових робочих місць. Тож українці почали масово перекваліфіковуватися, пристосовуючись до змінених потреб ринку. Які професії зараз набирають популярності та де найлегше знайти роботу?





Згідно з даними звіту аналітиків Центру економічних стратегій, популярні раніше галузі поступово виходять з топу. Зокрема у сфері IT зараз досить мало свіжих вакансій. І це при тому, що дана галузь найбільш гнучка в плані релокації. Відповідно з початком війни більшість IT-компаній залишилися «в строю» і просто переїхали на більш безпечні території.

В той же час на перший план вийшла галузь торгівлі. Продавці та менеджери з продажу користуються величезним попитом. Причому отримати місце можуть навіть кандидати без кваліфікації. Адже роботодавцям набагато вигідніше взяти на роботу новачка на невелику зарплатню і всьому його навчити, аніж наймати спеціаліста, якому доведеться платити значно більше.

Загалом експерти виділяють 7 найпопулярніших категорій вакансій на «воєнному» ринку праці:

Менеджери з продажу, касири, адміністратори. Студенти та працівники без досвіду роботи. Фінансисти та бухгалтери. IT-спеціалісти. Робітники та будівельники. Маркетологи та PR-ники. Спеціалісти в сфері перевезень та логістики.

При цьому популярність тих чи інших галузей в різних регіонах країни може суттєво відрізнятися. Наприклад IT-шники на Заході користуються все меншим попитом. А от у столиці вони все ще в топі і щодня пропонують сотні вакансій.

Також різницю між регіонами демонструє медична галузь. У столиці для таких спеціалісті зараз немає перспектив, тоді як у Львові та околицях роботодавці змагаються за кожного лікаря та фармацевта.