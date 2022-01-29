Українцям нагадали про те, коли треба заплатити податок за квартири

У 2022 році українці знову будуть змушені доплачувати за понаднормову площу свого житла. Відповідна платіжка прийде власникам «надто просторих» квартир та будинків вже у липні. Та на відміну від минулого року, заплатити доведеться на третину більше.





Так званий податок на «зайві метри», що з’явився лише у 2021 році, зобов’язує українців раз на рік платити за кожен метр своєї квартири чи будинку, що не вписується у встановлені законом обмеження.

Зокрема заплатити цей вид податку доведеться громадянам, що володіють:

квартирою площею понад 60 кв. м;

будинком площею більш ніж 120 кв. м;

квартирою та будинком сумарною площею понад 180 кв. м.

За кожен «квадрат», що перевищує вказані норми, українцям доведеться заплатити податок у розмірі 90 грн. Минулого року податкова ставка була дещо меншою та складала лише 70,8 грн за 1 «зайвий метр». Та оскільки розмір податку за нерухомість прив’язаний до розміру мінімальної зарплатні, цьогоріч його перерахували.

Варто зазначити, що кошти, сплачені українцями за понаднормові метри свого житла, надходять зовсім не до державної скарбниці, а до місцевих бюджетів. Тому місцева влада може трохи скорегувати правила для платників цього виду податку. Зокрема, збільшити максимальний розмір житла, за яке не потрібно платити податок, або зменшити саму податкову ставку. Та місцеві чиновники вкрай рідко йдуть на такі кроки, не бажаючи відмовлятися від значних фінансових надходжень.

Нагадаємо, що платіжка із сумою податку за житло прийде українцям до липня за місцем приписки. Заплатити вказану у квитанції суму необхідно протягом 2 місяців з моменту її отримання, тобто до вересня 2022 року. Якщо ж затримати оплату, податкова почне нараховувати громадянину пеню, або навіть призначить штраф за ухиляння від сплати податку.

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