Які знаки зодіаку притягують проблеми: хронічне невезіння у них в крові

Деяким людям із самого народження постійно не щастить. Їх ніби переслідують проблеми, не даючи вільно дихати та перешкоджаючи в усіх починаннях.





Астрологи стверджують, що таке хронічне невезіння цілком може бути пов’язане зі знаком зодіаку, під яким народилася людина. Вони виокремили три знаки зодіаку, представники яких через свій характер часто стають справжнім магнітом для неприємностей.

Ці знаки – Овен, Тілець та Близнюки. Вони здатні одним неправильним рішенням накликати на себе цілу низку проблем, яких ще довго не зможуть виплутатися.

Овен

Народжені під цим сузір’ям живуть лише мріями. Вони можуть роками планувати власний бізнес, але так і не зробити жодного кроку, щоб досягнути своєї мети. Натомість Овени тішать себе ілюзіями, яким ніколи не судилося стати реальністю.

Також представники цього вогняного знаку дуже розсіяні та імпульсивні. Поєднуючись, ці дві риси створюють дуже небезпечний коктейль. Овенам вистачає лише однієї помилки, щоб впасти у розпач. Після цього вони починають спотикатися на кожному кроці та скаржитися на нескінченні проблеми. Хоча насправді проблема полягає лише в тому, що уродженці знаку занадто швидко здалися перед неіснуючими труднощами.

Тілець

Тільці надзвичайно добрі та щирі. Це знають усі їхні друзі та родичі. А дехто з них ще й дуже вправно користується Тільцями у власних цілях.

Звідси й більшість проблем представників знаку. Вроджена добросердечність не дозволяє їм встановлювати межі та захищатися від людей, що вчиняють з ними нечесно. Тож нещастя так і сипляться на голови беззахисних Тільців, змушуючи їх відчувати себе справжніми невдахами.

Близнюки

Уродженці знаку вирізняються дуже непростим характером. Їх поведінку майже неможливо передбачити. Крім того Близнюки надзвичайно вперті і ніколи не слухають свою інтуїцію, навіть коли та щосили волає про небезпеку.

Представники знаку прямують у лише їм відомому напрямку, зовсім забуваючи про обережність. Саме тому вони наче магнітом притягують негаразди та постійно потрапляють у самий епіцентр будь-якого скандалу.