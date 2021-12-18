Електронні цигарки потрапили у немилість: що відтепер заборонено в Україні

Верховна Рада України днями остаточно погодила закон №4358, який «зв’яже руки» продавцям електронних цигарок. У рамках захисту українців від негативного впливу тютюнових виробів парламентарі обмежили продаж та рекламу альтернативних цигарок, прирівнявши їх до звичайних.





Введення обмежень на даний вид тютюнових виробів автори закону аргументують його шкідливістю для здоров’я. У пояснювальній записці вони посилаються на дослідження ВООЗ, які довели, що в електронних цигарках міститься близько півсотні різних канцерогенів, а також низка токсичних речовин. Це ставить тютюнові вироби для нагріву в один ряд із класичними сигаретами, а отже й обмеження для їх реалізації повинні бути аналогічними.

Новий закон пропонує впровадити наступні зміни:

заборонити спонсорство та рекламу усіх видів тютюнової продукції;

заборонити продаж особам, яким ще не виповнилося 18 років, цигарок, пристроїв для куріння, замінників тютюну у фізичних торгових точках й інтернет-магазинах;

зробити обов’язковими медичні попередження на усіх товарах для куріння;

збільшити площу медичних попереджень на пакуваннях цигарок до 65% (фото, що демонструють наслідки куріння).

Також закон забороняє куріння електронних цигарок у приміщеннях і громадських місцях, так само як у випадку із класичними цигарками. До того ж місцеві органи влади зможуть на власних розсуд визначати додаткові бездимні локації.

Своєю чергою виробники тютюнових виробів, як звичайних, так і електронних, будуть зобов’язані звітувати державі про склад своєї продукції та викиди, які вона спричиняє.

Представники ринку тютюнової продукції сприйняли рішення Ради з певним скептицизмом. Вони побоюються, що головним наслідком закону стане зовсім не зменшення обсягів продажу тютюнових виробів, як того бажають ініціатори змін. Натомість нововведення спричинять лише розростання чорного ринку цигарок.

Та у будь-якому разі, рішення вже прийнято. Закон набере чинності за 18 місяців з дати погодження, тож у виробників є достатньо часу, щоб підготуватися до нових правил діяльності.