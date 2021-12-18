Отрута для серця: доктор Комаровський розкритикував популярні ліки

Відомий в Україні лікар-педіатр Євген Комаровський звернувся до українців із дуже важливою інформацією. Він розповів про те, як популярні ліки впливають на організм і чому вони можуть призвести до смерті.





Цю інформацію він висловив на своєму каналі у Ютубі. Відомий лікар радить відмовитися від популярних серцевих крапель при болю в серці чи стресах.

За словами Комаровського, люди старшого віку та й не лише, часто п’ють серцеві краплі. Причин безліч – від поганого самопочуття до сварки чи поколювання серця. І все б нічого, але до складу цих крапель входять небезпечні компоненти. Звичайно, вони заспокоюють людину, але водночас притуплюють біль. А це смертельна загроза, якщо біль – це симптом інфаркту чи інсульту.

Якщо людина відчуває біль у серці, то це явний привід відвідати лікаря або викликати швидку, але ніяк не бігти в аптеку за краплями, які лише знімуть симптоми.

Мільйонна аудиторія Комаровського бурхливо відреагувала на таку заяву. За словами глядачів, старші люди просто не можуть дозволити собі звернутися до хорошого лікаря. Пенсія трохи більше двох тисяч гривень не дозволяє отримати якісну медичну допомогу. Один із коментаторів розповів, як потрапив до молодого сімейного лікаря, який лише після інституту. На прохання подивитися рентгенівські знімки щодо наявності пневмонії, той відповів – звідки мені знати.

Виходить, що українці шукають швидкий спосіб, щоб лише позбутися симптом. Серцеві краплі швидко дають полегшення і такий результат задовольняє людей старшого віку. Вони не замислюються про небезпеку. Лікар рекомендує поговорити з вашими літніми родичами та пояснити їм про небезпеку. Порадьте їм у разі болю в серці викликати швидку допомогу або дзвонити сімейному лікарю.