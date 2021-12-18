Яд для сердца: доктор Комаровский раскритиковал популярное лекарство

Известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский обратился к украинцам с очень важной информацией. Он рассказал о том, как влияет популярное лекарство на организм и почему оно может привести к смерти.





Эту информацию он высказал на своем канале в Ютубе. Известный врач настоятельство советует отказаться от популярных сердечных капель при боли в сердце или стрессах.

По словам Комаровского, люди старшего возраста да и не только часто пьют сердечные капли. Причин множество – от плохого самочувствия до ссоры или покалывания сердца. И все бы ничего, но в состав этих капель входят опасные компоненты. Конечно, они успокаивают человека, но в то же время притупляют боль. А это смертельная угроза, если боль – это симптом инфаркта или инсульта.

Если человек ощущает боль в области сердца, то это явный повод посетить врача или вызвать скорую, но никак не бежать в аптеку за каплями, которые лишь снимут симптомы.

Миллионная аудитория Комаровского бурно отреагировала на такое заявление. По словам зрителей, старшие люди просто не могут себе позволить обратиться к хорошему врачу. Пенсия в чуть больше двух тысяч гривен не позволяет получить качественную медицинскую помощь. Один из комментаторов рассказал, как попал к молодому семейному врачу, который только после института. На просьбу посмотреть рентгеновские снимки на счет наличия пневмонии, тот ответил – откуда мне знать.

Получается, что украинцы ищут быстрый способ лишь убрать симптомы. Сердечные капли быстро дают облегчение, и такой результат удовлетворяет людей старшего возраста. Они не задумываются об опасности. Настоятельно рекомендует поговорить с вашими пожилыми родственниками и объяснить им об опасности. Советуйте в случае болей в области сердца вызывать скорую помощь или звонить семейному врачу.