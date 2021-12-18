27 гривень не межа: фінансисти зробили прогноз щодо курсу долара у 2022 році

Експерти зробили прогноз, яким буде курс долара на початку нового року.





Останні кілька тижнів українці можуть спостерігати суттєві гойдалки курсу долара. Лише за один день американський долар виріс на 20 копійок і знову перейшов межу в 27 гривень. Про прогнози на початок 2022 року розповів голова EXANTE України Володимир Позній.

Експерт стверджує, що курс долара зараз повністю залежить від зовнішньополітичної ситуації. Якщо ситуація залишатиметься стабільною, то гривня має всі шанси на зміцнення.

В останні дні листопада гривню значно потрясло і долар переступив позначку 27 гривень за одиницю. До того моменту гривня стабілізувалася та хоч і повільно, але впевнено йшла на зміцнення. Експерти вважають, що падіння гривні спровокувало активне поширення чуток про ймовірне вторгнення Російської Федерації в Україну. Іноземні інвестори не стали ризикувати та чекати можливого загострення ситуації, а одразу забрали гроші. Це одна із головних причин обвалу курсу.

Така ситуація тривала аж до 16 грудня. Цього дня Національний банк встановив курс на рівні 27,19 гривні за один долар. Загалом за добу долар додав майже 20 копійок. Експерти вважають, що якщо така тенденція збережеться, то вже найближчим часом варто очікувати на подорожчання валюти. Але є й інший сценарій. Якщо політична ситуація не зміниться, то гривня має всі шанси повернути ситуацію і відвоювати позиції.

Позній зазначає, що у разі припинення чуток про вторгнення Росії, Україна має всі шанси повернутися до зростання і знову опустити курс до 26 гривень за долар. Багато експертів вважають, що одразу після новорічних свят курс долара може закріпитись на рівні 26,5 гривень за одиницю американської валюти.

Загалом ситуація досить неоднозначна, а значить, нам залишається чекати Нового року та нових відомостей про зовнішньополітичну обстановку.