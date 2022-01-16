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Україну накрила магнітна буря: коли чекати на появу симптомів і що робити, якщо болить голова

16.01.2022
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Метеочутливі люди могли відзначити, що вже у п’ятницю ввечері у них погіршилося самопочуття. Це початок затяжної магнітної бурі, про яку попереджає нас Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця. Пік інтенсивності припав на 15 січня з 12 години ночі до 10 ранку. Але й іншим часом негативний вплив цього явища може відчувати багато хто. Відновитися стан може вже до вечора понеділка або ранку вівторка.


Хто і як відчуває вплив бурі у магнітосфері Сонця

В основну групу ризику входять пацієнти, які страждають на хронічні захворювання, літні та чутливі до погодних змін люди різного віку.

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Основні симптоми, що спостерігаються при магнітних бурях 4 ступеня інтенсивності:

  • Болить і паморочиться в голові;
  • Сонливість чи навпаки, безсоння;
  • Стрибки тиску, проблеми з серцем;
  • Стомлюваність, апатія;
  • Відсутність апетиту, неприємні відчуття ШКТ;
  • Порушення емоційного стану;
  • Ломота в кістках та суглобах.

 

Також загострюються симптоми хронічних захворювань. Але стан організму можна тримати під контролем, якщо слідувати простим порадам.

Як послабити негативний вплив магнітної бурі

Насамперед потрібно уникати будь-яких навантажень: фізичних, емоційних, психологічних. Слідкувати за тим, що їсте, не вживати гострого, соленого, жирного, смаженого. Не пити алкогольні напої, а міцну каву краще заміняти трав’яним чаєм.

Звести до мінімуму неприємне спілкування, яке може вивести з рівноваги, краще погуляти, поплавати у басейні. Якщо немає можливості провести час на вулиці, можна зробити зарядку вдома, прийняти контрастний душ, ванну.

Лікарі радять пацієнтам, які страждають на хронічні захворювання, мати при собі всі необхідні ліки, щоб у будь-який момент усунути напади або полегшити стан при загостренні симптомів.

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16.01.2022
1 хвилина на прочитання

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