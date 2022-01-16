Україну накрила магнітна буря: коли чекати на появу симптомів і що робити, якщо болить голова

Метеочутливі люди могли відзначити, що вже у п’ятницю ввечері у них погіршилося самопочуття. Це початок затяжної магнітної бурі, про яку попереджає нас Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця. Пік інтенсивності припав на 15 січня з 12 години ночі до 10 ранку. Але й іншим часом негативний вплив цього явища може відчувати багато хто. Відновитися стан може вже до вечора понеділка або ранку вівторка.





Хто і як відчуває вплив бурі у магнітосфері Сонця

В основну групу ризику входять пацієнти, які страждають на хронічні захворювання, літні та чутливі до погодних змін люди різного віку.

Основні симптоми, що спостерігаються при магнітних бурях 4 ступеня інтенсивності:

Болить і паморочиться в голові;

Сонливість чи навпаки, безсоння;

Стрибки тиску, проблеми з серцем;

Стомлюваність, апатія;

Відсутність апетиту, неприємні відчуття ШКТ;

Порушення емоційного стану;

Ломота в кістках та суглобах.

Також загострюються симптоми хронічних захворювань. Але стан організму можна тримати під контролем, якщо слідувати простим порадам.

Як послабити негативний вплив магнітної бурі

Насамперед потрібно уникати будь-яких навантажень: фізичних, емоційних, психологічних. Слідкувати за тим, що їсте, не вживати гострого, соленого, жирного, смаженого. Не пити алкогольні напої, а міцну каву краще заміняти трав’яним чаєм.

Звести до мінімуму неприємне спілкування, яке може вивести з рівноваги, краще погуляти, поплавати у басейні. Якщо немає можливості провести час на вулиці, можна зробити зарядку вдома, прийняти контрастний душ, ванну.

Лікарі радять пацієнтам, які страждають на хронічні захворювання, мати при собі всі необхідні ліки, щоб у будь-який момент усунути напади або полегшити стан при загостренні симптомів.