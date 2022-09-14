Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 сентября, Луна в Тельце. Это день потрясений и ссор. Давно знакомые люди, родные, близкие и даже коллеги могут повернуться неожиданной стороной, как хорошей, так и плохой. В эту среду лучше всего расслабиться и позволить себе вечером отдохнуть ото всех.





♈ Овен

Вы должны быть готовы рискнуть. Решения, которые вы будете принимать, могут не иметь смысла. Главное, чтобы они приносили вам удовольствие. В этот непростой день стоит больше доверять инстинктам, а не советам.

Космический совет: слушайте свое сердце.

♉ Телец

Несмотря ни на что, именно в этот день знак Тельца благоволит вам. Пока остальные ругаются, вам звезды готовят важную встречу. Главное — произвести правильное впечатление. А в конце дня вы бы предпочли остаться дома, налить себе бокал вина и насладиться душевной беседой с вашей парой или самим собой.

Космический совет: вы найдете «своего» человека.

♊ Близнецы

Если вы не верите в любовь, самое время исправлять ситуацию. Сегодня звезды призывают вас обратиться к безнадежному романтику внутри. А если вокруг все гремит и бушует, то после суетного дня вы найдете покой в объятиях любимого человека. Важно: не поддавайтесь сиюминутному желанию устроить дома скандал из-за пустяка. Это приведет к куда худшим последствиям, чем вы можете представить.

Космический совет: дарите и получайте любовь.

♋ Рак

Ретроградный Меркурий принесет с собой много откровений, некоторые из которых могут быть откровенно неприятными. Важно помнить, что данная информация раскрывается вам по какой-то причине. Не поддавайтесь желанию подавить свои чувства, вероятно, это поможет вам сразу выяснить что-то что от вас скрыто.

Космический совет: начните диалог о важных вещах.

♌ Лев

У вас появилось большее ощущение ясности и цели своего пути. В то же время вы готовы приложить усилия, чтобы добраться до вершины. И более того: у вас есть силы на это. На романтическом фронте вы обнаружите, что это время стабильности. Время ценить друг друга и фундамент, который вы так кропотливо построили вместе.

Космический совет: ваша способность быть последовательным приведет вас к успеху.

♍ Дева

В этой связи всегда было нечто большее, чем просто комфортное общение. И вы знаете, про какого человека идет речь. Просто обстоятельства никогда не складывались в вашу пользу. Ретроградный Меркурий дает вам возможность пересмотреть все и сделать то, на что раньше вы не чувствовали достаточно смелости.

Космический совет: прыгните в неизвестность.

♎ Весы

Это время возрождения. Возможно, вам покажется, что вы словно бы под давлением, но разрешите себе быть тем, кем вы являетесь. Что-то подсказывает, что в процессе вы откроете новые грани своей личности.

Космический совет: отбросьте запреты.

♏ Скорпион

Вы присматриваете за другими, но совершенно забыли о себе. Из-за этого вы не можете сконцентрироваться ни на своей жизни, ни на помощи другим. Пришло время освободиться от убеждения, что вы должны исправить жизнь всех вокруг. Куча нелепых промахов все портит? Но это же не конец света.

Космический совет: совершать ошибки — это нормально.

♐ Стрелец

Сегодня звезды просят вас насладиться простыми радостями жизни, такими как наблюдение за закатом, игрой с кошкой, просмотром кино или общением с лучшей подругой. Одинокие Стрельцы, которые жаждали стать частью чего-то большего, почувствуют искру с кем-то, кто все время был неподалеку.

Космический совет: вас окружает волшебство.

♑ Козерог

Возможно, вы разочарованы собственными ожиданиями. Но в голове всегда все проходит лучше, чем на самом деле. Сделайте себе одолжение и признайте данную ситуацию такой, какая она есть. Выход из темного туннеля может временно ослепить вас, и это нормально.

Космический совет: узрите ситуацию такой, какая она есть.

♒ Водолей

Было время, когда хотелось, чтобы все сложилось иначе. Но сейчас вы находитесь в той точке своего пути, когда вы можете оценить все это: хорошее и плохое. Вы понимаете, что даже невыносимая боль подарила вам бесценный опыт.

Космический совет: простите себе ошибки прошлого.

♊ Рыбы

Звезды говорят, что в этот день все ваши углы и неровности в характере проявятся на свету. Ради себя и других сделайте шаг назад. У вас еще время исправить что-то в себе, чтобы стать мягче и лучше.

Космический совет: выберите путь наименьшего сопротивления.