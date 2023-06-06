Розкрито місце закладення вибухівки для підриву дамби на Каховській ГЕС

Дамба і гідроелектростанція в Новій Каховці були “повністю зруйновані в результаті вибуху машинного залу зсередини”, повідомила у вівторок головна українська гідроенергетична компанія “Укргідроенерго”.
Укргідроенерго заявила, що станція “не підлягає відновленню” і стверджує, що “російські війська підірвали” греблю вночі.
Влада намагається евакуювати мешканців із зон затоплення та оцінити рівень збитків.
Рівень води швидко знижується, і очікується, що водосховище буде осушене протягом наступних чотирьох днів, повідомила компанія.
Вплив на атомну станцію: У заяві “Укргідроенерго” також йдеться про те, що “неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції”.
Ця станція, найбільша в Європі атомна електростанція, утримується російськими військами, але в основному експлуатується українською робочою силою.
У заяві йдеться, що електростанція використовує воду з водосховища для конденсаторів турбін і систем безпеки, а ставок-охолоджувач “зараз заповнений”. Український персонал електростанції “стежить за всіма показниками”, йдеться у повідомленні.
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