Стало відомо, які працівники без вищої освіти можуть втратити роботу в Україні

В Україні за останні місяці суттєво знизився попит на прибиральників. Вакансій для таких працівників обмаль навіть на найбільших українських кадрових порталах. Чому клінінгові послуги втратили свою популярність та скільки зараз заробляють «спеціалісти з чистоти»?





За словами Олени Кирильєвніної, керівника напрямку співпраці із партнерами кадрового порталу Jooble, робота прибиральниць переважно є сезонною. Найвищий попит на таких працівників навесні та влітку. А от із наближенням осені вакансій стає все менше.

Пояснити популярність прибиральників улітку, особливо в туристичних регіонах, нескладно. Люди багато подорожують та відпочивають, тож готелям та ресторанам потрібно набагато більше клінінгових спеціалістів, ніж зазвичай. Та коли сезон відпусток завершується, більшість таких працівників звільняють, залишаючи в штаті лише так званий «кістяк» колективу.

Згідно з даними сайту для пошуку роботи Jooble зараз в Україні доступно всього близько 4 тисяч вакансій для прибиральників. Зарплатня таких спеціалістів, залежно від складності виконуваної роботи та графіку, становить від 5 до 15 тис. грн на місяць.

Суттєво впливає на дохід прибиральника й рівень клінінгової компанії, в якій він працює. Найбільше заробляють співробітники служб, що займаються прибиранням у квартирах та офісах.

Не останню роль у розмірі зарплати відіграє й географічне розташування. У великих містах, як то Київ, Одеса чи Харків, зарплати завжди на порядок вищі, ніж у регіонах. Та й роботи для прибиральників там достатньо: численні бізнес-центри, офіси, заклади харчування тощо.

Ніяких особливих вимог до прибиральників роботодавці не висувають. Тут не потрібна ані освіта, ані досвід роботи. Та найчастіше за такими вакансіями шукають молодих жінок у віці 20-50 років. Графік роботи позмінний – 2 через 2, або 3 через 3 дні. Робочий день зазвичай триває з 8 до 21 години.