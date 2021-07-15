Новини

“Карта не потрібна”: в “ПриватБанку” розповіли докладніше про можливості своїх банкоматів

15.07.2021
1 хвилина на прочитання

Представники великого українського банку «ПриватБанк» розповіли про неочевидні можливості своїх банкоматів. Якщо використовувати ресайклінгові пристрої, то можна знімати і відправляти готівку у валюті, при цьому не знадобиться навіть карта – ідентифікувати себе можна через додаток на телефоні.


Детальніше про можливості

Варто відразу ж попередити – ресайклінгові банкомати встановлені далеко не скрізь. Звичайні пристрої не оснащені додатковими функціями, там можна лише обслуговувати свій рахунок і знімати гривню. А ось ресайклінгові банкомати пропонують безліч унікальних опцій для користувачів банку. Серед них такі можливості.

Новини по темі
  1. Операції з готівкою. Через банкомати подібного типу можна не тільки зняти готівкову гривню, а й покласти гроші на свій рахунок.
  2. Розширена ідентифікація користувача. У ресайклінгових банкоматах не обов’язково ідентифікувати себе за допомогою картки – зробити це можна через смартфон, на якому встановлено програму «Приват24». Для цього потрібно лише відсканувати QR-код камерою телефону. Також можна зробити це за допомогою NFC-зчитувача – в такому випадку досить лише піднести смартфон до екрану банкомату.
  3. Робота з валютою. У банкоматах такого типу можна знімати гроші не тільки в гривні, але і іноземній валюті. Найчастіше вибір можна зробити на користь євро та долара.
  4. Отримання переказів. Через ці пристрої можна отримувати банківські перекази, включаючи міжнародні. Для цього доведеться підтвердити операцію в «Приват24», а потім вибрати відповідний пункт в меню банкомата. При цьому всі транзакції проводяться з мінімальною комісією.

В Україні зараз налічується 1 187 подібних банкоматів, встановлені вони в великих містах.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


15.07.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Ці категорії українців можуть залишитися без пенсії – подробиці

15.07.2021

Новый сотовый оператор запустил тарифный план за сущие копейки

15.07.2021

Новий мобільний оператор запустив тарифний план за копійки

15.07.2021

Цена на новый гаджет от Xiaomi невероятно упала

15.07.2021
Back to top button