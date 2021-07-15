“Карта не потрібна”: в “ПриватБанку” розповіли докладніше про можливості своїх банкоматів

Представники великого українського банку «ПриватБанк» розповіли про неочевидні можливості своїх банкоматів. Якщо використовувати ресайклінгові пристрої, то можна знімати і відправляти готівку у валюті, при цьому не знадобиться навіть карта – ідентифікувати себе можна через додаток на телефоні.





Детальніше про можливості

Варто відразу ж попередити – ресайклінгові банкомати встановлені далеко не скрізь. Звичайні пристрої не оснащені додатковими функціями, там можна лише обслуговувати свій рахунок і знімати гривню. А ось ресайклінгові банкомати пропонують безліч унікальних опцій для користувачів банку. Серед них такі можливості.

Операції з готівкою. Через банкомати подібного типу можна не тільки зняти готівкову гривню, а й покласти гроші на свій рахунок. Розширена ідентифікація користувача. У ресайклінгових банкоматах не обов’язково ідентифікувати себе за допомогою картки – зробити це можна через смартфон, на якому встановлено програму «Приват24». Для цього потрібно лише відсканувати QR-код камерою телефону. Також можна зробити це за допомогою NFC-зчитувача – в такому випадку досить лише піднести смартфон до екрану банкомату. Робота з валютою. У банкоматах такого типу можна знімати гроші не тільки в гривні, але і іноземній валюті. Найчастіше вибір можна зробити на користь євро та долара. Отримання переказів. Через ці пристрої можна отримувати банківські перекази, включаючи міжнародні. Для цього доведеться підтвердити операцію в «Приват24», а потім вибрати відповідний пункт в меню банкомата. При цьому всі транзакції проводяться з мінімальною комісією.

В Україні зараз налічується 1 187 подібних банкоматів, встановлені вони в великих містах.