Пенсионерам рассказали, что будет с пенсиями в апреле

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как происходит начисление пенсий в апреле. В частности, стало известно, что ведомство перечислило для проведения выплат пенсионерам уже почти 30 миллиардов гривен. Однако далеко не все украинцы преклонных лет смогли получить назначенные им средства.





По состоянию на середину апреля ПФУ перечислил 7,5 млрд. грн. «Укрпочте» и 21,2 млрд. грн. отечественным банкам, имеющим полномочия для выплаты пенсий. В целом на ежемесячные выплаты пенсионерам было выделено 28,7 млрд. грн. из государственного бюджета.

Однако стоит отметить, что на данный момент не все перечисленные средства дошли до своих адресатов. Что касается банков, то им удалось перевести на счета пенсионеров все 100% полученной от Пенсионного фонда суммы. А вот «Укрпочта» доставила лишь чуть более 60% денег, предназначенных на выплату пенсий.

Неутешительная статистика доставки пенсий является результатом сложнейшей ситуации в некоторых регионах страны. В частности, во временно оккупированном россиянами Херсоне не всем пенсионерам удалось получить даже мартовские выплаты.

Еще одной причиной не слишком успешной выплаты пенсий является массовый переезд граждан с опасных территорий страны, где ведутся активные боевые действия. В ПФУ на сегодняшний день зафиксировано более 10 тыс. запросов от пенсионеров на смену адреса для получения пенсии. Из их числа около 3,4 тыс. граждан сменили отделение «Укрпочты», где желают получать пенсию. Остальные почти 5,6 тыс. человек оформили перевод пенсионных средств за границу через международную систему платежей государственного Ощадбанка.

Напомним, что в связи со сложной ситуацией в стране государственный Ощадбанк вызвался выдавать пенсии украинским пенсионерам без карточек, только при наличии соответствующих документов. То есть даже пожилые граждане, которые ранее получали свои выплаты в отделении «Укрпочты», теперь могут забирать пенсию в Ощадбанке.

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