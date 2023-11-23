Павло Глоба застеріг від ряду подарунків в рік Дракона: лихо не забариться

Рік Зеленого Дракона вступить в свої права аж 10 лютого, проте українці почнуть дарувати подарунки друзям та близьким ще з новорічної ночі. Експерт з астрології Павло Глоба радить, що подарунки повинні відповідати не лише тварині року, але й стихії, з якою вона пов’язана. У 2024 році такою стихією є дерево, і дуже важливо вибрати подарунки, які не розгнівають покровителя року.

Дракон символізує стихію вогню, а оскільки 2024 рік – рік Дерев’яного Дракона, подарунки, пов’язані з вогнем, можуть бути сприйняті як загроза або конкуренція для Дракона. Тому не рекомендується дарувати такі речі, як свічки.

У різних міфологіях дракони пов’язані зі скарбами та багатством. Тому, подарувавши щось просте або недороге, ви можете образити господаря року. Краще зупинити свій вибір на предметах вищого класу в межах вашого бюджету. Обирайте найвищу якість у будь-якій категорії, будь то найкращий чай, унікальні декоративні предмети чи справжні порцелянові чашки.

Сильні аромати також не рекомендуються в рік Дракона. Це означає, що парфуми, ароматизатори для дому або ароматичну косметику варто приберегти на інший час.

Вибір кольору також має вирішальне значення. Драконів приваблюють яскраві кольори, особливо червоний і, в цьому році, зелений. Подарунки в темних або тьмяних кольорах, таких як чорний, бежевий, сірий або коричневий, можуть бути сприйняті не дуже добре.

І навпаки, дерев’яні предмети, починаючи від кухонного начиння і закінчуючи меблями, вважаються сприятливими подарунками. Ювелірні прикраси або аксесуари з драконячими мотивами також будуть оцінені по достоїнству. Якщо є можливість, відмінним подарунком можуть стати предмети розкоші або дизайнерські речі, які резонують з величчю Дракона.