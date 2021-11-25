Как клиента ПриватБанка обманули на 250 евро: система безопасности банка снова дала сбой

Житель города Днепр стал жертвой аферистов. С его карточки одной транзакцией сняли более 7000 гривен. Мужчина уже написал заявление в полицию и обратился за помощью в банк. Ведь известно, что именно работники банковской структуры могут отменить операцию и вернуть деньги. Но ему отказались помогать.





Мошенничество или системная ошибка?

В банке не считают эту ситуацию результатом ошибки работы системы безопасности. Представители Приватбанка обосновали отказ тем, что потерпевший сам виноват в случившемся.

Жертву аферы зовут Евгений, он рассказал о том, что средства сняли с карты «Универсальная».

Его обманули на сумму 7552,87 грн. Случилось это следующим образом: человек оплатил покупку компьютерной техники через интернет. Но тут начинается самое интересное. Мужчина утверждает, что ничего не покупал и не заказывал в интернет-магазинах. Более того, на карточке был установлен лимит интернет покупок в 100 долларов.

Оказывается. Что обманщики легко могут увеличить баланс и вывести наличные с любой карты. Им даже не нужно собирать информацию у владельцев карточек.

Только пользователь заметил, что средства сняты, сразу позвонил на горячую линию банка и принял все необходимые меры. Кто и когда вывел 7000 неизвестно, на какой счет они попали также не знают.

Как ситуация развивается сегодня

В банке уверены, украинец сам дал всю информацию мошенникам. Теперь шансы вернуть средства очень низкие. Дело может дойти до суда. Ведь обманутый мужчина должен теперь доказать тот факт, что не передавал персональные данные.

Также, возможно, человек просто привязал карту к какому-то сайту и покупка произошла автоматически. В таком случае нужно написать заявление в компанию и средства будут возвращены, если это не противоречит правилам платежной системы.