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Євро пішов вгору: курс валют на 9 червня, четвер

08.06.2022
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В Україні відчутно здорожчає європейська валюта. На 9 червня, четвер, Національний банк України підняв її курс до 31 гривні та 41 копійки. Тобто на 22 копійки в порівнянні з попереднім днем.

Слідом за євро вгору пішли і інші європейська валюти. Польський злотий здорожчає на 6 копійок. За нього проситимуть 6 гривень та 86 копійок.  Румунський лей 9 червня обійдеться в 6 гривень та 35 копійок.

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НБУ продовжує тримати курс долара на рівні 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 9 червня 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 21,0679
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2524
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 16,0565
KRW 100 Вона 2,3336
HKD 1 Гонконгівський долар 3,728
DKK 1 Данська крона 4,2226
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 31,411
EGP 1 Єгипетський фунт 1,566
JPY 10 Єна 2,183
PLN 1 Злотий 6,8699
INR 10 Індійська рупія 3,7648
CAD 1 Канадський долар 23,3321
HRK 1 Куна 4,1762
MXN 1 Мексиканське песо 1,4916
MDL 1 Молдовський лей 1,5382
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,7584
NZD 1 Новозеландський долар 18,8855
NOK 1 Норвезька крона 3,0994
ZAR 1 Ренд 1,9093
RUB 10 Російський рубль 4,8555
RON 1 Румунський лей 6,3516
IDR 1000 Рупія 2,0187
SGD 1 Сінгапурський долар 21,2716
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 39,3939
KZT 100 Теньге 6,7375
TRY 1 Турецька ліра 1,7037
HUF 100 Форинт 8,0285
GBP 1 Фунт стерлінгів 36,7149
CZK 1 Чеська крона 1,2718
SEK 1 Шведська крона 2,9919
CHF 1 Швейцарський франк 29,9651
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3759

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08.06.2022
1 хвилина на прочитання
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