Євро пішов вгору: курс валют на 9 червня, четвер

В Україні відчутно здорожчає європейська валюта. На 9 червня, четвер, Національний банк України підняв її курс до 31 гривні та 41 копійки. Тобто на 22 копійки в порівнянні з попереднім днем.





Слідом за євро вгору пішли і інші європейська валюти. Польський злотий здорожчає на 6 копійок. За нього проситимуть 6 гривень та 86 копійок. Румунський лей 9 червня обійдеться в 6 гривень та 35 копійок.

НБУ продовжує тримати курс долара на рівні 29 гривень та 25 копійок.