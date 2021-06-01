«Приват» і «Ощад» масово закривають відділення по всій Україні

По всій території нашої країни відбуваються масові закриття банківських відділень. Найбільше страждають жителі невеликих міст і сіл – в деяких населених пунктах були закриті єдині відділення, якими активно користувалися найбільш вразливі верстви населення, такі як пенсіонери. Серед лідерів по закриттю відділень – державні банки, вони ж найбільші в нашій країні за кількістю клієнтів, банкоматів і відділів: ПриватБанк і Ощадбанк.





Скільки відділень було закрито, і скільки залишилося

Хвиля закриття банківських відділень усіма фінансовими організаціями на території нашої країни почалася ще в минулому році. Вона збіглася з початком пандемії COVID-19. Багато відділеннь було закрито під час введення карантину і більше не відкрилися ніколи. Всього було закрито, таким чином, вісімсот одинадцять відділень. Якщо раніше, в кінці березня – початку квітня минулого року, існувало 7884 відділення банків по всій Україні, то зараз їх всього 7073.

Незважаючи на те, що основна хвиля закриттів відділень вже пройшла, відділення продовжують закриватися, хоча вже не такими темпами як раніше. Якщо на початку поточного року було 7134 банківських відділеня по всій Україні, то зараз їх, як ми говорили, залишилося всього лише 7073. Це означає, що всього за останні кілька місяців кількість відділень скоротилася на шістдесят одну одиницю. При цьому реально закрито було більше, просто деякі банки, навпаки, відкрили свої відділення там, де їх раніше не було.

Всього Ощадбанк закрив сорок відділень, ПриватБанк – тридцять три, Укргазбанк – шість відділень. Як правило, це пояснюється їх нерентабельністю, а також тим, що зараз будь-які послуги, за винятком зняття готівки або її внесення на рахунок, можна отримати в режимі он-лайн, а операції з готівковими коштами самостійно проводяться через банкомат.

У той же час приватні банки відкривають відділення. ПУМБ відкрив дев’ять нових відділень і тепер у нього двісті тридцять три. Перший інвестиційний банк відкрив п’ять відділень, і тепер у нього тридцять одне. Також три відділення відкрив Укрбудінвестбанк, їхня кількість зросла до п’ятдесяти одного.

Станом на даний момент найбільше відділень у Ощадбанку – 1797. Не набагато відстає від нього ПриватБанк із 1684 відділеннями. На третьому місці Райффайзен Банк Аваль, у нього 396 відділень. Замикають п’ятірку Укрсиббанк і Укргазбанк з 271 і 270 відділеннями відповідно.