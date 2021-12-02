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Пікова яскравість екрану: що це, і чи варто звертати на неї увагу

02.12.2021
2 хв. на прочитання
OnePlus Nord 2 дисплей

У характеристиках екранів часто вказується їхня пікова яскравість. Сьогодні ми розберемося, що це за параметр і чи варто звертати на нього увагу.


Ні для кого не є секретом, що однією з ключових характеристик екрану є його яскравість. Але виробники часто не обмежуються згадкою стандартної (типової) яскравості, вказуючи ще й її мінімальні, максимальні та пікові значення. І, якщо з мінімальною і максимальною яскравістю все більш-менш зрозуміло, що таке пікова яскравість і чи варто звертати на неї увагу при виборі смартфона, монітора чи телевізора?

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Трохи теорії

Яскравість будь-якого екрана – це кількість світла, яке походить від білого екрана. Вона вимірюється в кд/м2 (кандел на квадратний метр), хоча в деяких випадках ми можемо зустріти і застаріле позначення яскравості в нітах. Чим більша типова яскравість, тим менший вплив на картинку надають прямі сонячні промені і тим комфортніше з ним працювати.

Але ми часто використовуємо екрани і в сутінках чи у темряві. І тут роль першої скрипки приділяється мінімальній яскравості, на яку він здатний. Різкий контраст надто високої яскравості дисплея та навколишніх сутінків дуже некомфортний для очей, і чим меншу яскравість ви зможете встановити, тим краще. Власне, цій же меті служать численні темні теми в Windows, браузерах і численних програмах для ПК, смартфонів і планшетів.

Пікова яскравість: чи варто звертати на неї увагу

Деякі користувачі при виборі екрана думають, що пікова яскравість – це протилежність мінімальній яскравості, але це зовсім не так. Пікова яскравість вказується виробниками лише з маркетингових цілях. Її головне завдання – вразити користувача великою цифрою. Адже ви з великою ймовірністю купите смартфон або монітор «з яскравістю до 2000 ніт», ніж «посереднє» рішення, здатне запропонувати лише 350-400 ниток.

Насправді ж пікова яскравість визначає лише можливість матриці забезпечити необхідну яскравість на обмеженій ділянці на невеликий проміжок часу. Причому керувати нею вручну не вдасться. Іншими словами практичне значення цього параметра прагне нуля, і звертати на нього увагу, безумовно, не варто.

Інше питання в тому, що часто між піковою і максимальною яскравістю ставиться знак рівності, а це неправильно. Адже максимальна яскравість — це і є протилежність мінімальній. На відміну від пікової, екран здатний видавати максимальну яскравість на всій площі матриці, а час роботи в такому режимі не обмежений.

При покупці смартфона, монітора або телевізора варто звертати увагу на показники мінімальної, максимальної та типової яскравості. Саме вони багато в чому визначають рівень комфорту від використання. Що ж до пікової яскравості, цей параметр використовується лише з маркетингових цілях, і орієнтуватися на неї не варто.

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02.12.2021
2 хв. на прочитання

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