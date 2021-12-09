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Розкрито системні вимоги ПК-версії God of War
Розробники ПК-версії God of War розкрили інформацію про системні вимоги проекту. Наддорогий комп’ютер не знадобиться.
Пограти в God of War зможуть володарі навіть відверто слабких ПК (за нинішніми мірками).
Так, для запуску знаменитої екшен-адвенчури потрібна наступна конфігурація:
- ОС: Windows 10 64-бітна
- Процесор: AMD Ryzen 1200 або аналог від Intel
- Відеокарта: GeForce GTX 960 4 ГБ
- ОЗУ: 8 ГБ
- Місце на накопичувачі: 70 ГБ
Для комфортної гри вистачить наступних компонентів:
- ОС: Windows 10 64-бітна
- Процесор: Intel Core i5-6600K або аналог від AMD
- Відеокарта: GeForce GTX 1070
- ОЗУ: 8 ГБ
- Місце на накопичувачі: 70 ГБ
Вимоги до 2K :
- ОС: Windows 10 64-бітна
- Процесор: Intel Core i7-7700K чи аналог від AMD
- Відеокарта: GeForce RTX 2070
- ОЗУ: 16 ГБ
- Місце на накопичувачі: 70 ГБ
Нарешті, для 4K та високих налаштувань графіки потрібно:
- ОС: Windows 10 64-бітна
- Процесор: Intel Core i9-9900K чи аналог від AMD
- Відеокарта: GeForce RTX 3080
- ОЗУ: 16 ГБ
- Місце на накопичувачі: 70 ГБ
Реліз відбудеться 14 січня 2022 року.
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