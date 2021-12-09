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Розкрито системні вимоги ПК-версії God of War

09.12.2021
1 хвилина на прочитання
God of War

Розробники ПК-версії God of War розкрили інформацію про системні вимоги проекту. Наддорогий комп’ютер не знадобиться.


Пограти в God of War зможуть володарі навіть відверто слабких ПК (за нинішніми мірками).

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Так, для запуску знаменитої екшен-адвенчури потрібна наступна конфігурація:

  • ОС: Windows 10 64-бітна
  • Процесор: AMD Ryzen 1200 або аналог від Intel
  • Відеокарта: GeForce GTX 960 4 ГБ
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Місце на накопичувачі: 70 ГБ

Для комфортної гри вистачить наступних компонентів:

  • ОС: Windows 10 64-бітна
  • Процесор: Intel Core i5-6600K або аналог від AMD
  • Відеокарта: GeForce GTX 1070
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Місце на накопичувачі: 70 ГБ

Вимоги до 2K :

  • ОС: Windows 10 64-бітна
  • Процесор: Intel Core i7-7700K чи аналог від AMD
  • Відеокарта: GeForce RTX 2070
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Місце на накопичувачі: 70 ГБ

Нарешті, для 4K та високих налаштувань графіки потрібно:

  • ОС: Windows 10 64-бітна
  • Процесор: Intel Core i9-9900K чи аналог від AMD
  • Відеокарта: GeForce RTX 3080
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Місце на накопичувачі: 70 ГБ

Реліз відбудеться 14 січня 2022 року.

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09.12.2021
1 хвилина на прочитання

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