Розкрито системні вимоги ПК-версії God of War

Розробники ПК-версії God of War розкрили інформацію про системні вимоги проекту. Наддорогий комп’ютер не знадобиться.





Пограти в God of War зможуть володарі навіть відверто слабких ПК (за нинішніми мірками).

Так, для запуску знаменитої екшен-адвенчури потрібна наступна конфігурація:

ОС: Windows 10 64-бітна

Процесор: AMD Ryzen 1200 або аналог від Intel

Відеокарта: GeForce GTX 960 4 ГБ

ОЗУ: 8 ГБ

Місце на накопичувачі: 70 ГБ

Для комфортної гри вистачить наступних компонентів:

ОС: Windows 10 64-бітна

Процесор: Intel Core i5-6600K або аналог від AMD

Відеокарта: GeForce GTX 1070

ОЗУ: 8 ГБ

Місце на накопичувачі: 70 ГБ

Вимоги до 2K :

ОС: Windows 10 64-бітна

Процесор: Intel Core i7-7700K чи аналог від AMD

Відеокарта: GeForce RTX 2070

ОЗУ: 16 ГБ

Місце на накопичувачі: 70 ГБ

Нарешті, для 4K та високих налаштувань графіки потрібно:

ОС: Windows 10 64-бітна

Процесор: Intel Core i9-9900K чи аналог від AMD

Відеокарта: GeForce RTX 3080

ОЗУ: 16 ГБ

Місце на накопичувачі: 70 ГБ

Реліз відбудеться 14 січня 2022 року.