Експерт розповіла, які продукти не можна їсти вже після 30 років

Сумно, але життя вносить свої корективи навіть у тому випадку, якщо ви відчуваєте себе здоровим і повним сил і енергії. Організм не перестає змінюватися, саме тому неможливо їсти все, що хочеться і при цьому залишатися здоровим і худим, особливо після 30 років. Справа в тому, що з віком метаболізм сповільнюється, а травна система вже насилу справляється з переварюванням шкідливої їжі. Всі ці проблеми і збої в роботі організму відбиваються на здоров’ї і зовнішніьому вигляд людини. Дієтолог Дана Лі Сміт розповіла, які продукти необхідно виключити з раціону після 30 років, щоб в зрілому віці залишатися в прекрасній фізичній формі.





Йогурти

Відмовившись від солодощів, не думайте, що захистили себе від шкідливої ​​їжі, повідомила експерт. Насправді цукор міститься в менш очевидних продуктах, таких як хліб, кетчуп і навіть ароматизовані йогурти.

При вживанні великої кількості цукру, ви не тільки піддаєте себе ризику зайвої ваги, передчасного старіння, а й ризику розвитку цукрового діабету. Відмовтеся від штучних підсолоджувачів, цукерок і продуктів, у складі яких міститься цукор, або скоротіть їх кількість до мінімуму, щоб полегшити роботу вашого організму.

Газована вода і алкоголь

За словами фахівця, варто відмовитися і від солодкої газованої води і алкоголю, оскільки в напоях містяться канцерогенні барвники, що викликають онкологічні захворювання. Крім того, при вживанні алкоголю посилюється тяга до нездорової їжі і погіршується сон. «Безсонні ночі через споживання великої кількості алкоголю викликають неконтрольовану тягу до вуглеводів і цукру», – попереджає дієтолог.

Рогалики і білий хліб

Споживаючи білий хліб, випічку, рогалики і макаронні вироби не з цільного зерна, Ви забезпечуєте організм шкідливими речовинами, які прискорюють процес старіння. Інша справа – цільнозерновий хліб. Він не тільки нормалізує рівень цукру в крові, але і допоможе підтримати вагу в нормі і навіть схуднути, особливо при дотриманні дієти або правильного харчування.

Кава з льодом

Дієтолог впевнена, випиваючи каву з льодом, ви робите крок на шляху до старіння. Справа в тому, що вживання занадто великої кількості кофеїну впливає на якість сну, під час якого відбувається процес відновлення клітин шкіри. Відповідно, порушивши процес занурення в сон, ви сприяєте появі зморшок і передчасно піддаєте себе старінню.

Замість того щоб щодня споживати знежирену каву з льодом, випивайте гарячий зелений чай, який може запобігти появі зморшок, борючись із запаленням і підвищуючи еластичність шкіри, підсумувала експерт.