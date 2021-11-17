Наука

Вчені розповіли, що трапиться з людським тілом у космічному вакуумі

17.11.2021
2 хв. на прочитання

Подання кінематографістів про це дещо перебільшені.


Уявіть, що ви космонавт, який досліджує безкраї простори космосу, і вас без скафандра випадково викинуло зі шлюзу космічного корабля. Що б сталося з вашим тілом?

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Насамперед слід зазначити, що багато голлівудських зображень цього сценарію перебільшено. На них зображені люди, незахищені шоломами або скафандрами, що вибухають або миттєво замерзають на смерть. Насправді ефекти були б такими ж, але менш перебільшеними. Астронавт, що плаває у космосі без скафандра, не виживе, але його смерть настане протягом кількох хвилин, а не секунд.

Космос — вакуум, позбавлений повітря, а це означає, що, на відміну від Землі, тут немає атмосфери і тиску з боку молекул повітря. Атмосферний тиск визначає температуру, за якої рідини закипають і стають газоподібними.

Якщо тиск, що чиниться повітрям поза рідиною, великий, як на рівні моря на Землі, бульбашкам газу важче утворитися, піднятися на поверхню і піти. Але, оскільки в космосі практично немає атмосферного тиску, температура кипіння рідин значно знижується.

«Як ви розумієте з огляду на те, що людське тіло на 60% складається з води, це серйозна проблема. По суті всі тканини вашого тіла, що містять воду, почнуть розширюватися», — Кріс Ленхардт, фахівець NASA з оперативної космічної медицини.

Деякі люди фактично зазнавали впливу умов близьких до космічного вакууму.

1966 року аерокосмічний інженер NASA Джим Леблан допомагав тестувати працездатність прототипів скафандрів у величезній вакуумній камері. У якийсь момент випробування шланг подачі стисненого повітря у його костюм вимкнувся.

Він розповів, що перед втратою свідомості відчув, що слина його мовою почала пузиритися. Утворення бульбашок газу в рідинах організму, відоме як ебулізм, також відбувається у глибоководних аквалангістів, які спливають занадто швидко, тому що вони переходять з підводного середовища з високим тиском на низький тиск на поверхні води.

У космонавтів без скафандра кров, що тече по венах, закипає повільніше, ніж вода в тканинах, тому що кровоносна система має власний внутрішній тиск, але масивний ебулізм у тканинах тіла все ж таки може статися досить швидко.

Огляд 2013 року в журналі Aerospace Medicine and Human Performance, в якому розглядалися відомі випадки впливу вакууму на тварин і людей, показав, що вони непритомніли протягом десяти секунд. Потім деякі з них втрачали контроль над сечовим міхуром і кишечником, а пухлина в м’язах обмежувала приплив крові до серця та мозку, оскільки їх розширені м’язи діяли як паровий затвор.

Крім того, вакуум витягує повітря з легенів, внаслідок чого людина задихається. Безперервне кипіння води також матиме охолодний ефект – випаровування молекул води поглине теплову енергію тіла і призведе до того, що частини біля носа та рота майже замерзнуть. Решта тіла також охолоне, але це відбуватиметься повільніше, тому що випаровування буде менше. За словами Ленхардта смерть у таких умовах настає протягом двох хвилин.

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17.11.2021
2 хв. на прочитання

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