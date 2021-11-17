Названі головні міфи про 5G, в які вірять недалекі українці

З появою будь-якої нової технології багато людей через свій низький рівень розвитку створюють фон брехливої ​​інформації, яка згодом перетворюється на справжні міфи. Так само вийшло із мережами п’ятого покоління. Причому навіть у розвинених країнах періодично спливає інформація, що місцеві жителі знищили вежу 5G, яка нібито «поширювала» коронавірус.





В епоху цифрових технологій люди часто одержують інформацію з глобальної мережі, яка може лише на перший погляд здатися правдивою. Сьогодні порядок денний легко можуть формувати горе-блогери, які на хайпі обдурюють цілі країни.

Поширені міфи про 5G

Можна навести лише кілька прикладів найпоширеніших міфів, які приводять людей до справжнього божевілля. Різного роду конспірологи вигадують такі версії, які просто в голові не вкладаються.

Міф 1 – Коронавірус – це вигадка, а на людей впливає ЕМІ

Чому саме вежі п’ятого покоління стали причиною цькування дуже складно зрозуміти. Швидше за все, конспірологи використовували недалекі знання основної маси людей, та й мережі четвертого покоління працюють уже не один рік, тому їхня теорія могла б не вписатися в реалії.

Незважаючи на всю абсурдність ситуації, багато людей дійсно вірять, що електромагнітне випромінювання може «заражати» та вбивати людей. Наприклад, 2020 року вишки п’ятого покоління знищували не лише в Європі, а й Північній Осетії, де місцеві жителі вирішили спалити «демона» та винуватця всіх бід.

Міф 2 – Випромінювання від станцій 5G викликає генетичні відхилення

Ви тільки уявіть, що має бути у людини в голові, яка вірить у подібне марення. Швидше за все генетичні мутації там уже відбулися, тільки ось вишки стільникового зв’язку не мають до цього жодного стосунку.

П’яте покоління стільникового зв’язку лише змінена технологія, яка використовує інші частоти. За рахунок високої пропускної спроможності досягається величезна швидкість інтернету та передача даних.

Міф 3 – 5G призводить до безпліддя та аутизму

Тільки справжній аутист міг вигадати таку дурість. Жодних наукових доказів, а тим більше досліджень на цю тему не проводилося. Звичайно, насправді стільникові мережі можуть негативно впливати на здоров’я людини, але завжди потрібно оперувати фактами, а не дурними домислами та конспірологічними теоріями, що нібито «світовий уряд» вирішив скоротити населення планети.