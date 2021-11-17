Жертву аферистів не захистила служба безпеки Monobank

Клієнтка одного із найпопулярніших банків України Monobank у буквальному сенсі слова «залишилась без копійки». Всього за одну ніч шахраї зняли з її банківської картки усі кошти. Банк не захистив її рахунки, хоча мав запросити підтвердження на списання коштів.





Не знайшовши допомоги та порозуміння у Monobank жертва аферистів звернулась із листом до «Мінфін» онлайн. У електронному зверненні вона розповіла про свою історію.

Ошукана клієнтка банку розповіла, що має картку, а також користується мобільним додатком «Монобанк». Все було нормально до недавнього часу. Жінка прокинулась вранці, взяла до рук телефон та побачила численні списання коштів та транзакції. На рахунку не залишилося жодної гривні.

Усю ніч шахраї робили транзакції на різні суми, а служба безпеки навіть не надіслала запиту для підтвердження хоча б однієї операції. Також її обурив то факт, що коли вона розпоряджається своїми коштами, банк весь час надсилає запит на онлайн підтвердження.

На гарячій лінії Монобанк потерпілій порадили звернутись до поліції. Тепер на розгляд заяви може піти до двох місяців. Дуже часто у таких випадках закон не на стороні постраждалої особи.

Чому не спрацював протокол захисту

Картки клієнтів мають захист у вигляді протоколу ЗДС. Але спрацьовує він лише на тих сайтах, які його підтримують. Тому не завжди запрошують підтвердження операції у власника/ Достатньо знати загальну інформацію: номер, дату та CVC код. А ці дані шахраї легко виманюють у своїх жертв. Якщо лихо вже сталося, сайти, де було скоєно злочин, беруть відповідальність на себе.

Служба кібербезпеки радить активувати динамічний СВВ код через мобільний додаток та нікому не повідомляти свої данні. Наразі випадок із шахрайством вже розглядає поліція, банк та сайт, де були здійснені незаконні покупки.