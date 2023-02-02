Благодійники із США виплачують українцям по $1000: як отримати гроші

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати одноразову грошову допомогу в сумі $1000. Ініціатором створення програми виплат є Нью-Йоркська благодійна організація $1K. Хто може претендувати на $1000 та як отримати ці гроші?

Хто може отримати $1000?

Перш за все варто зауважити, що претендувати на виплати мають право лише родини. Тож самотнім українцям навіть немає сенсу подавати заявку. Допомогу надаватимуть як сім’ям, що залишилися в Україні, так і тим, які виїхали за кордон в якості біженців.

Благодійна організація $1K є некомерційним об’єднанням, створеним для підтримки громадян України, що постраждали внаслідок воєнних дій. Вона працює завдяки зв’язкам зі спонсорами у США та всьому світі. Саме ці спонсори й надають кошти на здійснення виплат.

Як оформити заявку?

Щоб створити заявку на отримання виплат від $1K потрібно заповнити спеціальну анкету тут. Претенденту на допомогу доведеться вказати такі дані:

реферальний e-mail особи, що порекомендувала долучитися до проекту $1K Україна. Якщо про виплати громадянин дізнався самостійно, потрібно вказати власну електронну адресу;

особистий e-mail;

номер мобільного;

ім’я та прізвище;

дату народження;

номер банківської картки;

місто та адресу реєстрації;

поштовий індекс;

місто проживання (для ВПО та біженців);

кількість дітей та дорослих у родині;

сімейне фото;

посилання на аккаунт у Facebook чи Instagram (якщо є);

коротку інформацію про кожного з членів родини (ім’я, вік, професія тощо);

причину, з якої родина потребує допомоги;

як будуть витрачені отримані кошти.

Важливо!

Не варто відправляти заповнену заявку кілька разів. Через це система може її заблокувати.

Коли чекати грошей?

Якщо спонсори знайдуться одразу, гроші можуть прийти на рахунок заявника навіть протягом години. Проте часом пошуки бенефіціара займають по 2-3 дні.

Шанси українців отримати гроші залежать і від того, як вони заповнили анкету. Адже представники організації $1K можуть не схвалити анкету, вважаючи недоцільним надання допомоги певній родині.

Проте благодійники з Нью-Йорку стверджують, що роблять все можливе аби допомогти якнайбільшій кількості українських родин. Наразі виплати в сумі $1000 отримали вже понад 10,5 тис. постраждалих від війни родин. Загальна сума виплачених коштів склала близько $11 млн.