Штучний інтелект у ділі: вчені вже вирощують міні-мізки людини

Новини з університету Мічігану відкрили нову еру в нейробіології. Американські нейробіологи повідомили про значний науковий прорив, який може змінити наше розуміння головного мозку та призвести до нових методів лікування нейродегенеративних захворювань.

Протягом останніх семи місяців дослідники ретельно працювали над вирощуванням органоїдів головного мозку — мінімізків — із клітин людини. Органоїди мозку є тривимірними тканинами, отриманими зі стовбурових клітин, і вони відмінно відображають структуру і функції головного мозку людини.

Головною метою дослідників було знайти оптимальні препарати для лікування пацієнтів, і створені ними міні-мізки стали полігоном для проведення експериментів. Однак до цього дослідники використовували матригель, позаклітинну субстанцію тваринного походження, яка виявилася нестабільною та неоднорідною за складом, що ускладнювало роботу з нею.

Проте команда американських вчених швидко знайшла рішення і розробила альтернативний підхід для культивування міні-мізків з використанням синтетичної позаклітинної субстанції, яка не містить тваринних компонентів. Це дозволило їм отримати більш точний інструмент вивчення механізмів розвитку нейродегенеративних захворювань.

Отримані результати обнадіюють, оскільки вони відкривають нові можливості для лікування хвороб Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань. Вчені сподіваються, що їх дослідження призведуть до розробки ефективніших методів лікування цих недуг.

Цей науковий прорив відкриває двері для подальших досліджень у нейробіології. Вчені з усього світу тепер мають новий інструмент для вивчення головного мозку та глибшого розуміння його функцій. Це відкриття, безумовно, допоможе удосконалити методи лікування нейродегенеративних захворювань та наблизить нас до розробки ефективних стратегій проти них.