Вийшов офіційний додаток ChatGPT для Android

Додаток найвідомішого чат-бота став доступний в Google Play. Поки що ним можуть скористатися користувачі зі США, Індії, Бангладеш та Бразилії. З 31 липня з’явиться підтримка всіх країн — тоді можна буде чатити з нейромережами і українцям.

Програма майже нічим не відрізняється від веб-версії. Знизу рядок для запиту праворуч чати з історією запитів. Усі листування синхронізуються в межах одного профілю.

Нагадаємо, офіційний додаток ChatGPT для iOS теж є. Працює він із травня 2023 року. Зарубіжні журналісти зазначають , що реліз Android-версії відбувся з однієї причини: «айфоноводів», які бажають користуватися ШІ менше, ніж «андроїдоводів».

Якщо виникають труднощі з використанням програми для iOS або Android, радимо користуватися веб-версією ChatGPT.