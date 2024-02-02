На YouTube Premium перейшло вже більше 100 млн користувачів

Google заявила, що подолала позначку в 100 млн передплатників сервісів YouTube Premium і YouTube Music. До цієї цифри увійшли і користувачі, які підключені до пробного періоду.

“YouTube Music і Premium показують хороші результати. Преміум-користувачі приносять більше користі YouTube і нашим партнерам, ніж навіть користувачі з рекламною підтримкою“, – Філіп Шиндлер, директор з розвитку бізнесу Google.

Віцепрезидент з управління продуктами YouTube Адам Сміт нагадав, що за 2023 рік у YouTube Premium з’явилися поліпшена якість 1080p і чат-бот на базі ШІ, а в YouTube Music – подкасти.

У листопаді 2022 року Google звітувала про 80 млн передплатників платних сервісів YouTube.