Бджола вкусила людину прямо в зіницю ока: дуже небезпечний випадок

У рідкісному і дуже болючому випадку 55-річний чоловік із Філадельфії постраждав від укусу бджоли прямо в праву зіницю. Спочатку він звернувся по допомогу у відділення невідкладної допомоги, лікарі спробували видалити жало, але пропустили невеликий фрагмент. Через два дні зір чоловіка погіршився, і він звернувся в очну лікарню Wills Eye Hospital із сильним набряком, запаленням і скупченням крові в оці.

Офтальмологи виявили фрагмент жала, що залишився, поблизу рогівки й успішно видалили його за допомогою спеціального обладнання. Після лікування антибактеріальними та протизапальними очними краплями зір пацієнта значно покращився.

Експерти наголошують на важливості звернення до офтальмолога в разі травм очей, оскільки стандартне обладнання швидкої допомоги може не виявити дрібні фрагменти. Хоча такі випадки вкрай рідкісні.