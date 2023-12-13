Вчені виростили штучний мозок, який розуміє людську мову

Незважаючи на розвинені технології, у світі немає жодного комп’ютера, який би перевершив людський мозок. Вчені роками намагаються створити штучний орган. Здається, в американських фахівців вийшло трохи наблизитися до мети.

Вчені з Університету Індіани (США) об’єднали натуральну тканину людського мозку з електронними компонентами і виростили Brainoware – біокомп’ютер, який за функціями нагадує справжній мозок.

Brainoware виконує одночасно два завдання: обчислювальні (як процесор) і запам’ятовуючі (як постійна та оперативна пам’ять). Штучному мозку вже до снаги розв’язання математичних прикладів і розпізнавання мови.

Так, учені надали Brainoware 240 аудіозаписів різними мовами і попросили біокомп’ютер знайти один потрібний – пристрій усього за два дні навчився розпізнавати голоси з точністю 78%.

Brainoware являє собою органічну речовину, вирощену з клітин людини. Речовина працює за аналогією з нейромережами. За прийом і передачу сигналів у Brainoware відповідають електронні компоненти, пов’язані з комп’ютером. Комп’ютер також може навчати мозок. Простими словами Brainoware – суміш органіки і “заліза”, мозку і комп’ютера.

Творці зазначають, що Brainoware поки рано називати повноцінним мозком. Це лише імітація структури мозку, але аж ніяк не повноцінний орган. У майбутньому подібні біокомп’ютери зможуть замінити процесори для роботів і потужних обчислювальних машин, щоб ті змогли навчатися та імітувати людську поведінку. На цьому етапі Brainoware дає змогу імітувати деякі аспекти справжнього мозку, що допоможе вченим вивчати нейронні зв’язки без втручання в живий організм.